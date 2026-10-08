Włamywacz za kratkami. Skradzione sprzęty budowlane odzyskane [wideo, zdjęcia]

Policjanci z Kcyni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież sprzętu budowlanego o wartości 5 tys. złotych. Odzyskali wszystkie skradzione przedmioty.

Do kradzieży w jednym z mieszkań na terenie gminy doszło na początku października. - Kryminalni natychmiast przystąpili do działania. Zbierane przez nich informacje doprowadziły do wytypowania 40-latka podejrzewanego o kradzież – informuje policja.



W środę rano mieszkaniec Kcyni został zatrzymany na terenie miasta. W samochodzie, którym jechał policjanci znaleźli część skradzionych przedmiotów.



- Funkcjonariusze ustalili, że pozostały sprzęt budowlany znajduje się w lombardach w Bydgoszczy oraz na terenie województwa wielkopolskiego – informują policjanci.



40-latkowi postawiono zarzut kradzieży z włamaniem, za który grozi kara do 10 lat więzienia.