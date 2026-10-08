Dzieci uczyły się od mistrzyni olimpijskiej. Do SP 16 zawitała Wielka Wioślarska Lekcja WF-u

Za nami kolejna impreza z cyklu Wielka Wioślarska Lekcja WF-u. To inicjatywa prowadzona przez mistrzynię olimpijską z 2016 roku Magdalenę Fularczyk Kozłowską. W czwartek była wioślarka odwiedziła SP 16 w Bydgoszczy, by tam zachęcać dzieci do uprawiania sportu.

– Pokazujemy dzieciakom wioślarstwo, ale takie od podstaw, łącznie z treningiem i budową łódki. Ponadto edukujemy zdrowotnie – przyznała Fularczyk-Kozłowska. – Chodzi o to, by pokazać, że sportem można się bawić. Dzisiejszy ruch jutrzejszym zdrowiem – dodała.



Młodzi sportowcy widzą zalety, jakie oferuje trenowanie wioślarstwa. – Działa to na wszystkie mięśnie, wszystkie mięśnie rosną. Kondycja potem jest lepsza. A że my jesteśmy ze szkoły sportowej, to siła się przydaje – stwierdził Mateusz z SP 31 w Bydgoszczy.



Z możliwości organizacji wydarzenia cieszyła się wicedyrektor SP 16, Hanna Szczęśniak. – Dla nas to wielkie wyróżnienie, tym bardziej że zawsze uczestniczymy w sportowych imprezach – zaznaczyła. – Każda inicjatywa sportowa jest bardzo dobra. Uczy, że nie tylko komputer daje przyjemność, a ponadto uczy osiągania sukcesów i radzenia sobie z porażką – dodała nauczycielka.



Relacja z wydarzenia: