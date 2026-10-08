Pałace Ostromecko powalczą o tytuł najpiękniejszego. Znalazły się w Rankingu Polskich Zamków i Pałaców

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku znalazł się w prestiżowym gronie 15 obiektów nominowanych w kategorii „Najpiękniejszy pałac” w ogólnopolskim rankingu Magazynu Travelist.

Ruszyła debiutancka edycja Rankingu Polskich Zamków i Pałaców. Eksperci Travelist przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną wytypowali blisko 60 obiektów w czterech kategoriach tematycznych, a w kategorii otwartej każdy może wskazać własnego faworyta. Głosowanie potrwa do 14 października, a uczestnicy mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie.



- To wielki honor, 15 lat pracuję w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku i bywało różnie. Natomiast cały czas idziemy do przodu i to, że zostaliśmy zauważeni przez te dwie zacne organizacje, dla nas jest już takim wyróżnieniem, że że lepiej być nie może, tak naprawdę - wskazuje Andrzej Gawroński z Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.





Zdaniem kustosza na nominację wpłynęła uniwersalność tego miejsca, podmiejskiej rezydencji artystycznej, którą wiele lat temu wymyślił Andrzej Szwalbe.





Ranking składa się z wielu kategorii. Pałace w Ostromecku znalazły się w kategorii „Najpiękniejszy pałac”, w której znalazły się także warszawskie Łazienki oraz pałac w Wilanowie.



Całą rozmowę Magdy Jasińskej z Andrzejem Gawrońskim można posłuchać poniżej.

- Te towarzystwo robi wrażenie. Na pewno ta nasza praca u podstaw, działania Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, które zarządza pałacami w Ostromecku, ale też oczywiście pracowników, którzy są tam na miejscu, owocuje właśnie w taki sposób - dodaje Andrzej Gawroński.