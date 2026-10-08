Anne Carson laureatką literackiej nagrody Nobla. Komitet oficjalnie ogłosił decyzję

Kanadyjska poetka Anne Carson otrzymała literackiego Nobla za „odważną i nowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury” - podała Akademia Szwedzka.

Anne Carson, urodzona w 1950 roku w Toronto, studiowała filologię klasyczną, którą następnie przez wiele lat wykładała. Jej twórczość, pozostając w nieustannym dialogu z tradycją, jest jednocześnie zanurzona we współczesności – w jej języku, obrazach i problemach. Poetka z niezwykłą bezpośredniością opowiada o naturze miłości i pożądania, bólu i utraty, przemijania i śmierci.



Anne Carson w 2025 roku została laureatką Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej im. Zbigniewa Herberta.



Po polsku ukazały się jej tomy: „Dekreacja”, „Autobiografia czerwonego”, „Piękno męża” i „Słodko-gorzki eros”, w tłumaczeniu m.in.: Renaty Lis, Olgi Kubińskiej, Macieja Topolskiego i Natalii de Barbaro.