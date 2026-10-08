Pijany rowerzysta został zabrany do szpitala. /fot. KMP w Bydgoszczy
Bydgoszcz

Bydgoszczanin wsiadł na rower po alkoholu. Stracił równowagę i prawie wpadł pod auto [wideo]

Pijany rowerzysta został zabrany do szpitala. /fot. KMP w Bydgoszczy
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43-latek z Bydgoszczy został ukarany mandatem po tym jak jechał rowerem i miał dwa promile alkoholu. Mężczyzna w pewnym momencie stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił się.

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O tym, że połączenie alkoholu i roweru jest złym pomysłem przekonał się 43-letni mieszkaniec Bydgoszczy. W środę, mężczyzna jadąc po chodniku wzdłuż ul. Jagiellońskiej, na wysokości sklepu z elektroniką, stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się, omal nie wpadając pod auto. Zdarzenie zarejestrowała kamera samochodowa, nagranie przekazał świadek zdarzenia.

- Bydgoszczanin, jadąc rowerem po chodniku, mimo obowiązku poruszania się jezdnią, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze przez co stracił równowagę i wywrócił się. Funkcjonariusze ruchu drogowego będący na miejscu sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że 43-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu - informuje mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.

Rowerzysta z obrażeniami został zabrany do szpitala. Za jazdę jednośladem w stanie nietrzeźwości, 43-latka ukarano mandatem w wysokości 2 500 złotych.

- Przypominamy, że nawet niewielka ilość alkoholu może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i groźnego w skutkach zdarzenia drogowego. Nigdy nie wsiadajmy na rower ani za kierownicę innego pojazdu po spożyciu alkoholu - apelują policjanci.

Pijany rowerzysta został zabrany do szpitala. /wideo KMP w Bydgoszczy
Gdzie: Bydgoszcz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: rowerzystaalkoholpijany rowerzystabydgoszczrowerwypadekjagiellońskapolicjamandat
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