We Włocławku eksperci spotkali się z młodzieżą by mówić o ich problemach. / fot. Urząd Miasta Włocławek
Włocławek

Rozmawiali z młodzieżą we Włocławku o zdrowiu psychicznym. „Nikt z nas nie jest samotną wyspą”

We Włocławku eksperci spotkali się z młodzieżą by mówić o ich problemach. / fot. Urząd Miasta Włocławek
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W Centrum Kultury Browar B we Włocławku eksperci spotkali się z młodymi ludzi. Psychoterapeutka Magdalena Dynowska wskazała, że ich problemy nie mogą być bagatelizowane.

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Za wycofaniem lub nagłą zmianą zachowania mogą kryć się poważne problemy.

- To jest pierwszy sygnał, że jakieś zachowania gwałtownie się zmieniają. Z cichej, wycofanej osoby nagle ktoś zaczyna być pełen złości lub rozdrażniony i odwrotnie. Z osoby, która do tej pory prezentowała się jako nie mająca kłopoty z kontaktami, nagle gwałtownie wycofuje się. Poprzez zachowania to możemy stwierdzać - zaznacza Magdalena Dynowska.

W konferencji uczestniczył też ksiądz Sławomir Deręgowski, proboszcz parafii świętego Stanisława we Włocławku. Duszpasterz zwrócił uwagę na budowanie relacji.

- Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Ta stara maksyma, ona dzisiaj nam wydaje się towarzyszyć bardzo mocno. Siła wspólnoty, nie idealnej, jaką jest rodzina czy wspólnota parafialna lub ta łącząca ludzi posiadających wspólne pasje, ona jest dla nas przestrzenią, gdzie wzrastamy, rozwijamy się, realizujemy siebie i te wszystkie ważne dla siebie potrzeby, pragnienia nasze, marzenia możemy w nich spełniać - dodaje ks. Sławomir Deręgowski.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Spiral Coaching. Planowane są również warsztaty dla młodzieży. Szczegóły znajdują się na facebookowym profilu fundacji.

Mówi Magdalena Dynowska Mówi ks. Sławomir Deręgowski
Gdzie: Włocławek
TAGI: zdrowie psychicznemłodzieżspotkaniewłocławekeksperciproblemy ze zdrowiem psychicznym
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