Jeszcze w tym roku pociągi wrócą do Rypina. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej

Kolejarze zakończyli remont stacji kolejowej w Rypinie. Inwestycja kosztowała 50 milionów złotych. Na stacji powstał nowy peron, zmodernizowano też ten istniejący.
Ponadto ułożono nowe tory i wykonano 13 nowych rozjazdów. Zmiany na stacji były częścią większej modernizacji linii kolejowej Rypin-Brodnica-Jabłonowo Pomorskie. Łącznie na remonty kolejowej infrastruktury w tym rejonie przeznaczono blisko 200 milionów złotych.
Trwa ostatni etap przygotowań do powrotu kolei pasażerskiej. W grudniu - po 25 latach przerwy - Rypin ponownie zyska regularne połączenia kolejowe z Brodnicą. W dni robocze zaplanowano 10 par pociągów, w soboty osiem, a w niedziele siedem.
Połączenia do 2030 roku będzie obsługiwać Arriva.