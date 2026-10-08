Śmiertelny wypadek niedaleko Golubia-Dobrzynia. Zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki [aktualizacja]

Utrudnienia na DW534 po wypadku w miejscowości Bocheniec, w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

Zderzyły się tam dwie osobówki i ciężarówka. Droga jest całkowicie zablokowana. Jedna osoba nie żyje.



- O godzinie 9:35 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Bocheniec na drodze wojewódzkiej 534 doszło do zderzenia się trzech pojazdów, dwóch pojazdów osobowych i jednego ciężarowego. Na chwilę obecną policjanci pracują na miejscu i ustalają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Wiemy tylko, że jedna osoba poniosła śmierć na miejscu - informuje asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, p.o. oficera prasowego KPP w Golubiu-Dobrzyniu.



Jak informują nas strażacy, ofiarą wypadku jest 63-latka, która kierowała osobówką. Kierowcy drugiego auta nic się nie stało. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki.



Na miejscu działają służby, policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do dwóch godzin