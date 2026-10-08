Kolejny hazardowy gang rozbity. W akcji brali udział także celnicy z Pomorza i Kujaw [wideo]

51 punktów z automatami zlikwidowanych, siedem osób z zarzutami, a pięć z nich aresztowanych. To kolejne działania prokuratury przeciwko hazardowej grupie przestępczej. W akcji brali też udział funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z regionu.

Zarzuty i areszt





Prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi poinformował w czwartek, że w śledztwie przeciwko grupie przestępczej zajmującej się hazardem prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom, a pięć z nich decyzją sądu trafiło do aresztu.





- Kilka dni temu zatrzymanych zostało 9 osób w wieku od 23 do 65 lat. Siedem z nich (5 kobiet i 2 mężczyzn) usłyszało zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz urządzania i prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. W stosunku do pięciu podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie — powiedział PAP prokurator Kopania.





Dodał, że w trakcie wykonywania prokuratorskich postanowień przeszukanych zostało 51 punków, w których odbywały się nielegalne gry. Śledczy zabezpieczyli znajdujące się tam automaty.





Działania odbyły się z udziałem funkcjonariuszy KWP i KMP w Łodzi oraz kilkunastu Urzędów Celno–Skarbowych na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko–pomorskiego.





Działali przez kilka lat





Chodzi o śledztwo przeciwko działającej od kilku lat zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się organizowaniem oraz prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych. Ostatnie zatrzymania to kolejna odsłona tego postępowania, o którym prokurator Kopania mówi, że jest rozwojowe. W kwietniu br. zarzuty usłyszało 7 innych osób związanych z tą sprawą.





- W następstwie przeprowadzonych w ostatnich dniach przeszukań doszło do zlikwidowania 51 punków, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe, zlokalizowanych między innymi w Łodzi, Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach, Ozorkowie, Konstantynowie Łódzkim Zgierzu, Ozorkowie, Włocławku i Sochaczewie — powiedział PAP prokurator.





Dodał, że policja i Urzędy Celno-Skarbowe przejęły 287 nielegalnych automatów do gier , a także sprzęt komputerowy, nośniki danych, substancje odurzające i psychotropowe oraz blisko 600 tys. zł.





- Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania i prowadzenia nielegalnych gier hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Grożą im za to kary pozbawienia wolności do lat 8 - powiedział Kopania.





Wśród podejrzanych są 3 osoby, które zarządzały działalnością kilku punków z automatami, a do ich zadań należało między innymi poszukiwanie i zatrudnianie pracowników obsługi, sporządzanie grafików i wypłata wygranych. Kolejne 3 osoby kierowały bieżącą działalnością poszczególnych lokali. Ponadto jeden z mężczyzn odgrywał rolę kuriera – jego rolą było odbieranie zysków i dostarczanie pieniędzy na wygrane.





- Zatrzymana została także 38-letnia kobieta, której przedstawiliśmy zarzuty odpłatnego udzielania narkotyków i posiadania ich w znacznej ilości. Z zebranych dowodów wynika, że wśród klientów i pracowników punktów z automatami rozprowadzała środki odurzające, co stanowiło jej stałe źródło dochodów. Grozi jej kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15. Na wniosek prokuratora również została tymczasowo aresztowana — powiedział Kopania.





Dodał, że poza podejrzanymi objętymi śledztwem, funkcjonariusze zatrzymali 49 – osób. To klienci lokali z automatami i osoby obsługujące maszyny do hazardu