NIK skontrolowała kujawsko-pomorską straż pożarną. /fot. Jarosław Wieprzycki (zdj. ilustracyjne)
Toruń

Zakupy kujawsko-pomorskich strażaków pod lupą NIK. Błędy w przetargach, braki w magazynach

NIK skontrolowała kujawsko-pomorską straż pożarną. /fot. Jarosław Wieprzycki (zdj. ilustracyjne)
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Straż Pożarna w regionie miała wydawać milionowe środki na sprzęt, jednak pracownicy komend w regionie nie byli do tego właściwie przygotowani. Według badania Najwyższej Inspekcji Kontroli, większość zamówień została przeprowadzona z naruszeniem prawa.

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- Sprzęt dotarł do komend, inwestycje i usługi zostały wykonane, ale przy wydawaniu publicznych pieniędzy nie zawsze było przestrzegane prawo - informuje NIK w komunikacie.

Izba sprawdziła zakupy za blisko 113 milionów złotych netto prowadzone od stycznia 2019 do końca września 2025 r. roku przez i na rzecz Państwowej Straży Pożarnej na Pomorzu i Kujawach. Przeanalizowano 33 postępowania, objęte przepisami prawa zamówień publicznych (których wartość przekraczała 130 tysięcy zł.) i 81 zamówień, do których ustawa nie miała zastosowania. Wówczas procedury zakupowe określały same komendy PSP.

Według raportu:

  • w 32 z 33 zamówień dopatrzono się nieprawidłowości. Natomiast w 58 z 81 zamówień nieobjętych ustawą, NIK ustaliła, że niegospodarnie wydano blisko 92 tys. zł.,
  • nieprawidłowości wystąpiły we wszystkich skontrolowanych komendach - od formalnych po istotne, naruszające zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania, przejrzystości czy proporcjonalności. Ponadto w czterech jednostkach kontrolowani nie przestrzegali własnych procedur dotyczących zakupów o wartości do 130 tys. zł.,
  • w skontrolowanych komendach zamówienia nie zawsze były odpowiednie do ich aktualnych potrzeb. W jednostkach brakowało od jednego do kilkunastu elementów wyposażenia, między innymi pomp przenośnych do wody zanieczyszczonej, quadów i transporterów. To wiązało się z intensywnym użytkowaniem posiadanego sprzętu. Choć pozwalało to na realizację założonych zadań, efektem było większe zużycie istniejących zasobów,
  • brak wystarczającej liczby osób przeszkolonych w zakresie zamówień, zaangażowania pracowników w liczne obowiązki z różnych dziedzin, nieskuteczny nadzór przełożonych sprawiły, że niemal wszystkie przetargi zostały zorganizowane lub przeprowadzone niezgodnie z przepisami.

Do Komendanta Głównego PSP kontrolerzy przekazali wnioski o zorganizowanie, we współpracy z komendami wojewódzkimi, działań w ramach doskonalenia zawodowego z obszaru udzielania i realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo NIK wskazuje na konieczność systematycznego ujmowania w planach kontroli zagadnień związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych w jednostkach PSP.

Relacja Doroty Witt
Gdzie: Toruń
TAGI: straż pożarnakujawsko-pomorskiepspkw pspkontrolaniknieprawidłowościprzetargiwydatkitoruń
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