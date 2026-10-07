Piotr Barański przestał pełnić funkcję prezesa i przestał być właścicielem Twardych Pierników/fot. Polski Cukier Toruń/Róża Koźlikowska
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Idzie nowe w Twardych Piernikach Toruń. Odszedł prezes i właściciel. Znane nazwiska następców

Piotr Barański przestał pełnić funkcję prezesa i przestał być właścicielem Twardych Pierników/fot. Polski Cukier Toruń/Róża Koźlikowska
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Zmiany na najwyższym szczeblu w Twardych Piernikach Toruń oficjalnie stały się faktem. Po ponad 20 latach z klubem rozstał się właściciel i prezes – Piotr Barański. Jego miejsce na fotelu prezesa zajął Maciej Tucholski. Klub natomiast ma w posiadaniu Arkadiusza Dróżdża.

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Barański przeszedł wiele w toruńskiej koszykówce. To głównie pod jego wodzą udało się odbudować basket w Grodzie Kopernika, przywracając go do najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatnie sezony to raczej ugruntowanie pozycji w środku stawki. Na więcej nie pozwalały m.in. finanse, które według doniesień mocno „kulały”, nie brakowało m.in. zaległości u zawodników.

– Piotr Barański to człowiek niezwykle zasłużony dla Twardych Pierników. Przez lata był z klubem na dobre i na złe, poświęcając swój czas, energię i zaangażowanie w rozwój toruńskiej koszykówki. W dużej mierze to dzięki jego pracy i determinacji klub mógł funkcjonować w stabilnych warunkach i budować swoją pozycję. Piotr, dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla Twardych Pierników, za lata pracy, emocje, trudne decyzje i wspólne chwile. Twój wkład w historię naszego klubu pozostanie jej ważną częścią – można przeczytać w oficjalnym komunikacie klubu.

Nowym prezesem został Maciej Tucholski. To osoba związana z branżą nieruchomości. Tu jednak mowa o funkcji prezesa. Jak Tucholski sam przyznał w wywiadzie dla Radia Toruń, właścicielem jest Arkadiusz Dróżdż. Obaj zapowiadają zmiany i chęć wprowadzenia toruńskiej koszykówki na wyższy poziom.

– Twarde Pierniki chcą być klubem nowoczesnym, otwartym i jeszcze bliższym swoim kibicom. Chcemy rozwijać drużynę, wzmacniać relacje z partnerami biznesowymi, aktywnie uczestniczyć w życiu Torunia i tworzyć nowe inicjatywy, które będą łączyć sport, biznes i lokalną społeczność – dodano w komunikacie.

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: twarde pierniki toruńpiotr barańskikoszykówkapge basket liga
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