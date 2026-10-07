Energa Toruń długo dzielnie walczyła z mistrzyniami Polski/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Artego Bydgoszcz znów fatalne w ofensywie. Energa Toruń stawiała się mistrzyniom Polski

Energa Toruń długo dzielnie walczyła z mistrzyniami Polski/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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3. kolejka PGE Basket Ligi Kobiet nie okazała się szczęśliwa dla drużyn z naszego regionu. Artego Bydgoszcz przegrało u siebie z Enea AZS-em Politechniką Poznań 37:67. Energa Toruń uległa z kolei na wyjeździe Lotto AZS-owi UMCS Lublin 54:69.

Energa Toruń z ważnym zwycięstwem u siebie. Kompromitujący występ Artego Bydgoszcz
Energa Toruń z ważnym zwycięstwem u siebie. Kompromitujący występ Artego Bydgoszcz

Bydgoszczanki wyszły na parkiet, by zmazać plamę po ostatnim koszmarnym występie we Wrocławiu, w którym rzuciły zaledwie 30 punktów. Dużo lepiej jednak nie było. W meczu z faworyzowanym AZS-em znów kompletnie zawiodła skuteczność. 23,5 procent trafionych rzutów z gry musiało przełożyć się na wynik. Głównie o losach spotkania zdecydowała trzecia kwarta, przegrana przez gospodynie… 5:23. W innych odsłonach Poznanianki także okazały się lepsze.

Artego Bydgoszcz – Enea AZS Politechnika Poznań 37:67 (12:17, 8:14, 5:23, 12:13)

Energa przystąpiła do starcia z Lubliniankami rozpędzona dwoma wygranymi. „Katarzynki” zaskoczyły mistrzynie – pierwszą kwartę wygrały 20:18, a na przerwę obrończynie tytułu zeszły z minimalnym prowadzeniem (32:31). Wydawało się, że po powrocie do rywalizacji podopieczne Elmedina Omanicia utrzymają tempo (36:36). AZS przełamał jednak opór rywalek (50:38) i później już kontrolował sytuację na parkiecie.

Lotto AZS UMCS Lublin – Energa Toruń 69:54 (18:20, 14:11, 25:12. 12:11)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: artego bydgoszczenerga toruńkoszykówkabasket liga kobiet
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