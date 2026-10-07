Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Włocławka. Klub PiS chce budowy nowych ulic

Służby prezydenta Włocławka pracują nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Kluby włocławskich radnych składają też swoje własne propozycje budżetowe. Członkowie klubu Prawo i Sprawiedliwość stawiają na budowę nowych ulic. Okazuje się, że we Włocławku jest jeszcze kilkadziesiąt arterii, które w istocie są polnymi drogami.

Na konferencji prasowej poświęconej projektowi budżetu zwrócił na to uwagę przewodniczący klubu Jarosław Chmielewski. - Najważniejsza do funkcjonowania w mieście jest infrastruktura drogowa - wskazuje. - Ponad 20 dróg w naszym mieście musi zostać utwardzonych - dodaje radny.



Łącznie klub Prawo i Sprawiedliwość złożył 74 propozycje budżetowe, opiewające na około dwieście milionów złotych.