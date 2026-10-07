Ulica Browarna we Włocławku/fot. Wikipedia, Mariochom/ilustracyjna
Włocławek

Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu Włocławka. Klub PiS chce budowy nowych ulic

Ulica Browarna we Włocławku/fot. Wikipedia, Mariochom/ilustracyjna
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Służby prezydenta Włocławka pracują nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Kluby włocławskich radnych składają też swoje własne propozycje budżetowe. Członkowie klubu Prawo i Sprawiedliwość stawiają na budowę nowych ulic. Okazuje się, że we Włocławku jest jeszcze kilkadziesiąt arterii, które w istocie są polnymi drogami.

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Na konferencji prasowej poświęconej projektowi budżetu zwrócił na to uwagę przewodniczący klubu Jarosław Chmielewski. - Najważniejsza do funkcjonowania w mieście jest infrastruktura drogowa - wskazuje. - Ponad 20 dróg w naszym mieście musi zostać utwardzonych - dodaje radny.

Łącznie klub Prawo i Sprawiedliwość złożył 74 propozycje budżetowe, opiewające na około dwieście milionów złotych.

Mówi przewodniczący klubu radnych PiS we Włocławku Jarosław Chmielewski
Gdzie: Włocławek
TAGI: Prawo i Sprawiedliwośćklub radnychWłocławekdrogibudżet Włocławka
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