Atak w szkole w Ostrołęce/fot. PAP/Artur Reszko
KRAJ I ŚWIAT

Atak w szkole w Ostrołęce: 19-latek ranił 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy

Atak w szkole w Ostrołęce/fot. PAP/Artur Reszko
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Mężczyzna w wieku 19-lat zaatakował nożem 9 osób (5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne) w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja.

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Do zdarzenia doszło około godziny 11.05 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. Prokuratura ustaliła, że uczeń klasy maturalnej wszedł do szkoły i zaatakował uczniów i nauczycieli. Na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał, że poszkodowanych zostało 10 osób: 5 uczniów, 2 nauczycieli, 2 osoby postronne oraz sprawca, który dokonał samookaleczenia.

Atak w szkole w Ostrołęce. Sprawca miał w plecaku ładunek wybuchowy

Sprawcą okazał się Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w pobliżu plaży miejskiej - około 400-500 metrów od szkoły. Jak poinformował później prokurator krajowy Dariusz Korneluk, 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. - Ładunek prawie został zdetonowany - poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Z informacji, którą otrzymał od prokuratora okręgowego w Ostrołęce, wynika, że z wniesionego przez ucznia plecaka w pewnym momencie zaczął wydobywać się dym.

- Plecak był już w sali komputerowej, (...) i tylko i wyłącznie przez właściwe zachowanie pani nauczycielki i uczniów został wyrzucony przez okno i być może to (...) uniemożliwiło jego detonację - powiedział Dariusz Korneluk.

Dodał, że saperzy zabezpieczają ładunki i „na pewno będą wykonywane czynności procesowe także pod tym kątem”. W związku z tym - jak mówił - kwalifikacja czynu, o której jest mowa w tej sprawie, czyli usiłowanie zabójstwa, „na pewno zostanie rozszerzona”.

Sprawcą ataku w szkole w Ostrołęce jest Polak

W ocenie prokuratora obecnie wszystko wskazuje na to, że sprawca działał w sposób umyślny i był na to przygotowany. Jednocześnie zwrócił uwagę, że jest zdecydowanie za wcześnie, by stawiać kategoryczne tezy. Wojewoda mazowiecki zaznaczył, że - chcąc uciąć „spekulacje, które się zaczynają pojawiać w mediach” - sprawca jest obywatelem Polski.

Policja poinformowała, że Jakub Z. w przebywa pod nadzorem w szpitalu. W trakcie kolejnych czynności policja ustali, czy użył tego samego noża podczas ataku w szkole oraz do samookaleczenia w trakcie ucieczki. Plecak mężczyzny został zabezpieczony i będzie sprawdzany przez pirotechników. Jak potwierdziła policja, napastnik był notowany za posiadanie narkotyków, ale sprawa została umorzona.

Pomoc psychologiczna dla uczniów po ataku w szkole w Ostrołęce

Wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz na konferencji powiedziała, że 19-latek był pod opieką specjalistów. Podkreśliła, że w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 uczy się ponad 500 uczniów - nie wiadomo, ilu z nich było w szkole podczas ataku. Wszyscy zostali objęci odpowiednią pomocą psychologiczną. Zaznaczyła, że szkoła w chwili zagrożenia zadziałała wzorcowo.

Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska powiedziała, że sytuacja wymaga przede wszystkim spokoju i wsparcia dla całej społeczności.

- W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę będziemy udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Dla mnie jest ważne to, co będzie za tydzień czy dwa. Apeluję o spokój. W takich sytuacjach zawsze powstaje pytanie, czy mogliśmy zrobić coś więcej. Dziś nauczyciele zareagowali bardzo świadomie i mądrze, co świadczy o tym, że kadra pedagogiczna była przygotowana - zaznaczyła.

Jak wyjaśniła, według nowych przepisów, od tego roku jedna godzina w miesiącu musi być przeznaczona na zajęcia o bezpieczeństwie z dziećmi i młodzieżą. - Powinniśmy uczulać dzieci, by mówiły nam o niepokojących sygnałach - powiedziała.

Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zarządził w środę, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a Zespół Szkół Zawodowych nr 4 został zamknięty.

Na miejscu zdarzenia pracuje dwóch prokuratorów oraz zespół policjantów. Przesłuchiwani są świadkowie, trwają oględziny miejsca zdarzenia. Na terenie szkoły jest czterech psychologów, którzy udzielają wsparcia osobom potrzebującym.

Czynności z Jakubem Z. mają zostać przeprowadzone w ciągu 48 godzin.

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