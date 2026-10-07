Atak w szkole w Ostrołęce: 19-latek ranił 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy

Mężczyzna w wieku 19-lat zaatakował nożem 9 osób (5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne) w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja.

Do zdarzenia doszło około godziny 11.05 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. Prokuratura ustaliła, że uczeń klasy maturalnej wszedł do szkoły i zaatakował uczniów i nauczycieli. Na konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał, że poszkodowanych zostało 10 osób: 5 uczniów, 2 nauczycieli, 2 osoby postronne oraz sprawca, który dokonał samookaleczenia.



Atak w szkole w Ostrołęce. Sprawca miał w plecaku ładunek wybuchowy



Sprawcą okazał się Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w pobliżu plaży miejskiej - około 400-500 metrów od szkoły. Jak poinformował później prokurator krajowy Dariusz Korneluk, 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. - Ładunek prawie został zdetonowany - poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Z informacji, którą otrzymał od prokuratora okręgowego w Ostrołęce, wynika, że z wniesionego przez ucznia plecaka w pewnym momencie zaczął wydobywać się dym.





- Plecak był już w sali komputerowej, (...) i tylko i wyłącznie przez właściwe zachowanie pani nauczycielki i uczniów został wyrzucony przez okno i być może to (...) uniemożliwiło jego detonację - powiedział Dariusz Korneluk.



