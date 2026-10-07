Znęcanie się nad dziećmi w żłobku? Toruńska prokuratura sprawdza zawiadomienie

Czy w żłobku na terenie gminy Łubianka doszło do znęcania się nad dziećmi? Jak informuje Polskie Radio PiK Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, od 14 września prowadzone są czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego.

Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Do prokuratury mieli zwrócić się rodzice. Sprawa była również omawiana podczas posiedzenia Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Gminy. Poinformowano również, że pracownica, której dotyczyło zawiadomienie, złożyła własne zawiadomienie dotyczące pomówienia.



Radni zdecydowali o złożeniu wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubianka. Podczas sesji ma zostać omówiona sytuacja związana ze żłobkiem.