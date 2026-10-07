Znęcanie się nad dziećmi w żłobku? Toruńska prokuratura sprawdza zawiadomienie/fot. Magnific/ilustracyjna
Toruń

Znęcanie się nad dziećmi w żłobku? Toruńska prokuratura sprawdza zawiadomienie

Znęcanie się nad dziećmi w żłobku? Toruńska prokuratura sprawdza zawiadomienie/fot. Magnific/ilustracyjna
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Czy w żłobku na terenie gminy Łubianka doszło do znęcania się nad dziećmi? Jak informuje Polskie Radio PiK Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, od 14 września prowadzone są czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego.

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Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Do prokuratury mieli zwrócić się rodzice. Sprawa była również omawiana podczas posiedzenia Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Gminy. Poinformowano również, że pracownica, której dotyczyło zawiadomienie, złożyła własne zawiadomienie dotyczące pomówienia.

Radni zdecydowali o złożeniu wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubianka. Podczas sesji ma zostać omówiona sytuacja związana ze żłobkiem.

Gdzie: Toruń
TAGI: żłobekdzieciznęcanie sięgmina Łubianka
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