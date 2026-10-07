Tragiczny finał poszukiwań pod Toruniem. Odnaleziono ciało 46-letniego mężczyzny

Toruń Znęcanie się nad dziećmi w żłobku? Toruńska prokuratura sprawdza zawiadomienie Czy w żłobku na terenie gminy Łubianka doszło do znęcania się nad dziećmi? Jak informuje Polskie Radio PiK Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w…

Inowrocław Ograniczenia w centrum Inowrocławia. Przedsiębiorcy i dostawcy mają problem Od 1 września na inowrocławskim rynku oraz ulicy Królowej Jadwigi obowiązuje zakaz wjazdu na odcinku od rynku do ul. Solankowej. Nie można tamtędy przejechać w…