Tragiczny finał poszukiwań pod Toruniem. Odnaleziono ciało 46-letniego mężczyzny

Rafał S., 46-latek z miejscowości Czarne Błoto został odnaleziony na terenach zielonych gminy Zławieś Wielka - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Niestety, nie żyje.
Przypomnijmy, mężczyzna wyszedł z domu w miejscowości Czarne Błoto (pow. toruński, gm. Zławieś Wielka) w poniedziałek wieczorem.
- Okoliczności śmierci 46-latka będą wyjaśniane przez śledczych - przekazał Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji.
Policja nie zdradza na razie okoliczności ani przyczyn śmierci 46-latka. Na miejscu zdarzenia czynności prowadzi obecnie prokurator. Przypomnijmy, zmarły był dyrektorem jednej z bardziej rozpoznawalnych toruńskich firm.