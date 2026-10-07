Ograniczenia w centrum Inowrocławia. Przedsiębiorcy i dostawcy mają problem

Od 1 września na inowrocławskim rynku oraz ulicy Królowej Jadwigi obowiązuje zakaz wjazdu na odcinku od rynku do ul. Solankowej. Nie można tamtędy przejechać w godzinach od 10:00 do 18:00.

- To dla nas duże utrudnienie - mówią właściciele punktów handlowych i kurierzy. - Niektóre sklepy otwierają się od 11 czy 12, nie jesteśmy w stanie dostarczyć produktów, bo klienci nie chcą przyjeżdżać wcześniej. Aby dostarczyć przesyłkę na Królowej Jadwigi to muszę wszystko nosić z ulicy Świętego Mikołaja - usłyszał nasz reporter.



W tej sprawie interweniował już radny powiatowy Marcin Wroński, który złożył interpelację do prezydenta miasta, prosząc w niej o przywrócenie wcześniejszej organizacji ruchu w centrum.



Dlaczego ratusz wprowadził takie ograniczenia? Czekamy na odpowiedz ze strony urzędu miasta.