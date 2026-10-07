Ograniczenia w centrum Inowrocławia. Przedsiębiorcy i dostawcy mają problem/fot. Google Maps
Inowrocław

Ograniczenia w centrum Inowrocławia. Przedsiębiorcy i dostawcy mają problem

Ograniczenia w centrum Inowrocławia. Przedsiębiorcy i dostawcy mają problem/fot. Google Maps
Wielkość czcionkiAa

Od 1 września na inowrocławskim rynku oraz ulicy Królowej Jadwigi obowiązuje zakaz wjazdu na odcinku od rynku do ul. Solankowej. Nie można tamtędy przejechać w godzinach od 10:00 do 18:00.

Chwile grozy w Inowrocławiu. Zatrzymano zakrwawionego agresora z nożem w ręku
Chwile grozy w Inowrocławiu. Zatrzymano zakrwawionego agresora z nożem w ręku
Inowrocław na rozwój przeznacza najmniej. Ostatnie miejsce w rankingu daje do myślenia
Remont tężni w Inowrocławiu kością niezgody. Wrze między prezydentem a miejską opozycją

- To dla nas duże utrudnienie - mówią właściciele punktów handlowych i kurierzy. - Niektóre sklepy otwierają się od 11 czy 12, nie jesteśmy w stanie dostarczyć produktów, bo klienci nie chcą przyjeżdżać wcześniej. Aby dostarczyć przesyłkę na Królowej Jadwigi to muszę wszystko nosić z ulicy Świętego Mikołaja - usłyszał nasz reporter.

W tej sprawie interweniował już radny powiatowy Marcin Wroński, który złożył interpelację do prezydenta miasta, prosząc w niej o przywrócenie wcześniejszej organizacji ruchu w centrum.

Dlaczego ratusz wprowadził takie ograniczenia? Czekamy na odpowiedz ze strony urzędu miasta.

Relacja Marcina Glapiaka
Gdzie: Inowrocław
TAGI: Inowrocławulica Królowej Jadwigiutrudnieniazakaz wjazdu
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Tragiczny finał poszukiwań pod Toruniem. Odnaleziono ciało 46-letniego mężczyzny
następna informacja Znęcanie się nad dziećmi w żłobku? Toruńska prokuratura sprawdza zawiadomienie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Znęcanie się nad dziećmi w żłobku? Toruńska prokuratura sprawdza zawiadomienie

Czy w żłobku na terenie gminy Łubianka doszło do znęcania się nad dziećmi? Jak informuje Polskie Radio PiK Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w…

Michał Zaręba BN
2026-10-07, 19:38
Inowrocław

Ograniczenia w centrum Inowrocławia. Przedsiębiorcy i dostawcy mają problem

Od 1 września na inowrocławskim rynku oraz ulicy Królowej Jadwigi obowiązuje zakaz wjazdu na odcinku od rynku do ul. Solankowej. Nie można tamtędy przejechać w…

Marcin Glapiak BN
2026-10-07, 19:18
Toruń

Tragiczny finał poszukiwań pod Toruniem. Odnaleziono ciało 46-letniego mężczyzny

Rafał S., 46-latek z miejscowości Czarne Błoto został odnaleziony na terenach zielonych gminy Zławieś Wielka - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Niestety, nie…

Mariusz Luda BN
2026-10-07, 18:51
Włocławek

Część skarbu z ulicy Tumskiej we Włocławku utajniono? Ujawniamy, co jeszcze wydobyto

Przy ulicy Tumskiej we Włocławku odnaleziono również m.in. złote zęby, mostki i koronki - w sumie 30 tego typu elementów. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu…

Marek Ledwosiński BN
2026-10-07, 18:13
Bydgoszcz

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Bydgoskiej. Powitano nowych studentów

Wyniki rekrutacji były w tym roku dla uczelni rekordowe. Na pierwszym roku studiów I i II stopnia rozpocznie naukę ponad 3,5 tys. osób.

Natasza Trzebuchowska TB
2026-10-07, 16:35
Toruń

Jest wyrok w sprawie Wenezuelczyka, który zabił studentkę UMK w toruńskim Parku Glazja

25 lat i jeden miesiąc pozbawienia wolności - taki wyrok usłyszał 20-letni Yomeykert S., Wenezuelczyk, który 12 czerwca 2025 roku w toruńskim Parku Glazja zabił…

Michał Zaręba BN
2026-10-07, 15:31
Świecie nad Wisłą

Wypadek na A1 w Bąkowie, bus zderzył się z osobówką. Jedna osoba wymagała pomocy

Utrudnienia na autostradzie A1 w Bąkowie (pow. świecki), gdzie bus zderzył się z samochodem osobowym, który ciągnął przyczepę kempingową. W wypadku poszkodowana…

Michał Zaręba BN
2026-10-07, 15:05
Żnin

Metamfetamina w jednym z domów w Żninie. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia [zdjęcia]

Kryminalni z Barcina zabezpieczyli metamfetaminę należącą do 42-letniego mieszkańca Żnina. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Grozi mu kara do…

BN
2026-10-07, 14:45
Bydgoszcz

Bydgoszcz. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z autobusem linii 77

Do zdarzenia doszło na Osowej Górze na ul. Kruszyńskiej. Cztery osoby zostały ranne. Droga była całkowicie zablokowana.

Natasza Trzebuchowska TB
2026-10-07, 12:44
Inowrocław

Chwile grozy w Inowrocławiu. Zatrzymano zakrwawionego agresora z nożem w ręku

Mężczyzna wtargnął na teren inowrocławskiej Komendy Powiatowej Policji. Konieczna był interwencj mundurowych.

Marcin Glapiak TB
2026-10-07, 12:33
REGION

Janusz Zemke dla Polskiego Radia PiK: Baza wojsk USA w Bydgoszczy to pomysł Amerykanów

O tym, że miasto znajduje się na krótkiej liście lokalizacji potencjalnej siedziby stałej bazy wojsk mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według…

Mariusz Kluszczyński TB
2026-10-07, 11:59
Inowrocław

Awaria sieci wodociągowej w Kruszwicy. Bez wody są mieszkańcy ulic Niepodległości i Młyńskiej

Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi prace przy usuwaniu usterki. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dostawy zostaną przywrócone.

Agata Raczek TB
2026-10-07, 11:01
więcej wiadomości
0:00 0:00