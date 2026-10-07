Część skarbu z ulicy Tumskiej we Włocławku utajniono?/fot. Marek Ledwosiński/Archiwum
Włocławek

Część skarbu z ulicy Tumskiej we Włocławku utajniono? Ujawniamy, co jeszcze wydobyto

Część skarbu z ulicy Tumskiej we Włocławku utajniono?/fot. Marek Ledwosiński/Archiwum
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Przy ulicy Tumskiej we Włocławku odnaleziono również m.in. złote zęby, mostki i koronki - w sumie 30 tego typu elementów. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu PiK archeolog Jadwiga Lewandowska, która zajmuje się tą sprawą, oraz prezydent Krzysztof Kukucki.

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Póki co nikt nie chce wyjaśnić, czy i dlaczego właśnie ta dentystyczna część znaleziska została utajniona. Może to jednak sugerować, że skarb z ulicy Tumskiej był łupem bandyckim, dowodem rabunku na Żydach, dokonanego przez Niemców lub przez Polaków w czasie II wojny światowej.

Przypomnijmy, w kwietniu tego roku robotnicy na placu budowy miejskiej kamienicy odkopali zbiór drogocennych przedmiotów, ukryty tam właśnie w czasie wojny. Znaleziono m.in. kilkaset wyrobów ze srebra i złota, biżuterię z brylantami, luksusowe zegarki, dolary w banknotach i papiery wartościowe.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: skarb z ulicy Tumskiejznaleziskoodkrycie archeologiczneWłocławekzłote zębyzatajone skarby
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