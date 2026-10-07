Włocławska uczelnia będzie kształcić specjalistów w energetyce jądrowej

Włocławek przygotuje kadry pod planowaną budowę małego reaktora jądrowego. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych i Orlen Synthos Green Energy podpisały list intencyjny o współpracy.
Uczelnia ma w planach uruchomienie nowych kierunków. - To chociażby cyberbezpieczeństwo, automatyka, robotyka, mechanika czy inżynieria zarządzania - mówi Robert Musiałkiewicz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
Obecnie trwają badania środowiskowe i lokalizacyjne oraz prace nad dostosowaniem technologii do polskich wymogów. - Jest to związane z bardzo skomplikowanym procesem licencjonowania tej technologii przed polskim dozorem jądrowym - informuje Bartosz Fijałkowski - wiceprezes Orlen Synthos Green Energy.
Przyznał też, że budowa reaktora modułowego SMR może się zacząć w 2029 roku. Ma powstać w pobliżu Anwilu we Włocławku. To jedna z trzech priorytetowych lokalizacji w Polsce.