Jest wyrok w sprawie Wenezuelczyka, który zabił studentkę UMK w toruńskim Parku Glazja

25 lat i jeden miesiąc pozbawienia wolności - taki wyrok usłyszał 20-letni Yomeykert S., Wenezuelczyk, który 12 czerwca 2025 roku w toruńskim Parku Glazja zabił 24-letnią doktorantkę UMK Klaudię K.

- Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz reprezentujących prawa pokrzywdzonej kwotę 250 000 złotych, tytułem częściowego zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez nich w wyniku działania oskarżonego - dodaje.



Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK, prokuratura nie wyklucza apelacji.



Przypomnijmy, według ustaleń śledczych 20-latek zadał kilka lat starszej Klaudii wiele ciosów nożem. Miał również usiłować ją zgwałcić. Według opinii biegłych, w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny.



Za zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem młodemu mężczyźnie groziło dożywocie. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Na etapie prokuratorskiego śledztwa podejrzany odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.