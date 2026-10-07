Metamfetamina w jednym z domów w Żninie. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia [zdjęcia]

Kryminalni z Barcina zabezpieczyli metamfetaminę należącą do 42-letniego mieszkańca Żnina. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Barcinie, w ramach prowadzonych działań na terenie powiatu ustalili, że jeden z mieszkańców Żnina może posiadać w domu narkotyki. Aby zweryfikować te ustalenia, funkcjonariusze pojechali pod wytypowany adres, gdzie zastali 42-letniego mężczyznę.



Podczas przeszukania policjanci znaleźli ukryte w lodówce wagi elektroniczne oraz plastikowe pudełko z zawartością skrystalizowanej substancji. Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczona substancja to metamfetamina.



42-letni mężczyzna został zatrzymany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania zakazanych środków odurzających. Za to przestępstwo ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. O dalszym jego losie zadecyduje sąd.