Zebrali 55 ton śmieci - podsumowanie akcji „Kręci nas Recykling”. Finał w Żołędowie

Ponad 100 akcji sprzątania i prawie 55 ton zebranych odpadów - organizatorzy kampanii „Kręci nas Recykling” podsumowali swoje tegoroczne działania. W całym kraju w sprzątanie lasów, parków i rzek było zaangażowanych prawie cztery tysiące osób, także z naszego regionu.

- Oczyszczaliśmy tereny zielone ze śmieci i edukowaliśmy - mówią Karol Łęczycki z Fundacji Zielone Jutro w Bydgoszczy i ekolog Dominik Dobrowolski. - W lesie znajduje się wszystko, począwszy od butelek, worków, papieru, ulotek i odzieży po odpady gabarytowe, lodówki, pralki. Wśród tych śmieci cały czas niestety znajdujemy opony. W tym roku 851 sztuk udało się usunąć ze środowiska - dodali.



Akcje sprzątania w ramach kampanii „Kręci nas Recykling” organizowano także w naszym regionie, m.in. w Bydgoszczy, Lipnie i Dobrzejewicach. Finał 24 października w podbydgoskim Żołędowie. Społecznicy wspólnie z mieszkańcami będą sadzić las.



Kampania odbyła się po raz piąty. Jej pomysłodawcą jest Oponeo.pl.