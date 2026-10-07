Henri B. Kagan i Kenso Soai tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

Naukowców doceniono za odkrycia, które pozwoliły zoptymalizować reakcje chemiczne służące do wytwarzania farmaceutyków, substancji smakowych i zapachowych oraz nowych materiałów.

Nagrodzone odkrycia umożliwiły syntezę tylko jednego lustrzanego odbicia danej cząsteczki (tzw. enancjomeru), co nikomu wcześniej się nie udało. Niektóre cząsteczki, takie jak aminokwasy, występują bowiem w dwóch postaciach będących swoimi lustrzanymi odbiciami. Jednak organizmy żywe zawierają tylko jedną z tych form – np. w przypadku aminokwasów tworzących białka jest to postać lewoskrętna.



Wcześniej jednak chemicy zawsze uzyskiwali w probówkach równe proporcje obu enancjomerów. Dążyli jednak do wytworzenia tylko jednego z tych lustrzanych odbić, ponieważ w przypadku cząsteczek oddziałujących na organizmy żywe – na przykład leków - tylko jedna z tych form wywołuje pożądany skutek. Udało się to osiągnąć dopiero tegorocznym noblistom.



