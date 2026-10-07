Komitet Noblowski ogłasza w Sztokholmie tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. / Fot. PAP
KRAJ I ŚWIAT

Henri B. Kagan i Kenso Soai tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

Komitet Noblowski ogłasza w Sztokholmie tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. / Fot. PAP
Wielkość czcionkiAa

Naukowców doceniono za odkrycia, które pozwoliły zoptymalizować reakcje chemiczne służące do wytwarzania farmaceutyków, substancji smakowych i zapachowych oraz nowych materiałów.

Poznaliśmy laureata Nagrody Nobla z fizyki. To Francis Halzen z Belgii
Poznaliśmy laureata Nagrody Nobla z fizyki. To Francis Halzen z Belgii
Dla kogo Nagroda Nobla? Relacja w Polskim Radiu PiK. W Sztokholmie jest nasz dziennikarz

Nagrodzone odkrycia umożliwiły syntezę tylko jednego lustrzanego odbicia danej cząsteczki (tzw. enancjomeru), co nikomu wcześniej się nie udało. Niektóre cząsteczki, takie jak aminokwasy, występują bowiem w dwóch postaciach będących swoimi lustrzanymi odbiciami. Jednak organizmy żywe zawierają tylko jedną z tych form – np. w przypadku aminokwasów tworzących białka jest to postać lewoskrętna.

Wcześniej jednak chemicy zawsze uzyskiwali w probówkach równe proporcje obu enancjomerów. Dążyli jednak do wytworzenia tylko jednego z tych lustrzanych odbić, ponieważ w przypadku cząsteczek oddziałujących na organizmy żywe – na przykład leków - tylko jedna z tych form wywołuje pożądany skutek. Udało się to osiągnąć dopiero tegorocznym noblistom.

  • Nobliści podzielą się po równo nagrodą w wysokości 12 mln koron szwedzkich (ok. 4,7 mln złotych).

Relacja Bogumiła Radajewskiego ze Sztokholmu
TAGI: nagroda noblachemianauka
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Kto rządzi Strefą Gazy po trzech latach wojny? Izrael czy Hamas? Konflikt wciąż trwa

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Henri B. Kagan i Kenso Soai tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

Naukowców doceniono za odkrycia, które pozwoliły zoptymalizować reakcje chemiczne służące do wytwarzania farmaceutyków, substancji smakowych i zapachowych oraz…

PAP Bogumił Radajewski TB
2026-10-07, 13:49
KRAJ I ŚWIAT

Kto rządzi Strefą Gazy po trzech latach wojny? Izrael czy Hamas? Konflikt wciąż trwa

Administracja powołana, aby zastąpić Hamas, wciąż nie została wpuszczona do Strefy, która ma obecnie trzy odrębne ośrodki kontroli i administracji.

PAP TB
2026-10-07, 10:00
KRAJ I ŚWIAT

Menadżerowie Orlenu zatrzymani. Rezerwy z okolic Inowrocławia celowo wypompowywane?

ABW zatrzymała pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu. W spółce, w okresie przedwyborczym w 2023 r. doszło do zaniżania cen paliw, co było działaniem bezprawnym…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-10-06, 17:20
KRAJ I ŚWIAT

Poznaliśmy laureata Nagrody Nobla z fizyki. To Francis Halzen z Belgii

Belg Francis Halzen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Komitet docenił go za „kluczowy wkład w powstanie detektora IceCube Neutrino Observatory i odkrycie…

Polska Agencja Prasowa Bogumił Radajewski BN
2026-10-06, 12:48
KRAJ I ŚWIAT

Generał Wiesław Kukuła pozostanie Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

„Prezydent Karol Nawrocki postanowił z dniem 10 października mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-06, 11:25
KRAJ I ŚWIAT

CBS News: Po ataku na pilota Izrael był gotów zestrzelić samolot

Izrael był gotów zestrzelić samolot linii Flydubai, aby zapobiec wykorzystaniu go do ataku na cel naziemny - przekazała amerykańska stacja CBS News.

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-06, 10:23
KRAJ I ŚWIAT

„Pomoc publiczna dla fabryki ciężarówek w Polsce niezgodna z unijnym prawem”

Komisja Europejska uznała, że plan Polski dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi…

DW PAP
2026-10-05, 18:11
KRAJ I ŚWIAT

Czarna seria wypadków w Tatrach. Jedna osoba nie żyje. Ratownicy górscy ostrzegają

Najpierw w sobotę (3 października) zginął turysta, który spadł z Zawratu, a w niedzielę (4 października) w stanie krytycznym do szpitala trafiła osoba poszkodowana…

PAP TB
2026-10-05, 15:31
KRAJ I ŚWIAT

Dla kogo Nagroda Nobla? Relacja w Polskim Radiu PiK. W Sztokholmie jest nasz dziennikarz

Rozpoczyna się tydzień, na który co roku czekają świat nauki, kultury i polityki. W Sztokholmie i Oslo ogłaszani będą laureaci tegorocznych Nagród Nobla.

Tomasz Bielicki PAP
2026-10-05, 11:32
KRAJ I ŚWIAT

Wiceszefowa MON: Będzie 70 dodatkowych terminów szkoleń „wGotowości”

Wystarczy mieć skończone 13 lat i zapisać się przez mObywatela. Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały 70 dodatkowych terminów szkoleń „wGotowości”.

Polska Agencja Prasowa MG
2026-10-05, 07:54
KRAJ I ŚWIAT

Gęsta mgła niemal w całym kraju. Ostrzeżenia także dla Kujawsko-Pomorskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla niemal całego kraju, z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Alerty…

Polska Agencja Prasowa MG
2026-10-04, 14:30
KRAJ I ŚWIAT

Zmarła siostra Anastazja. Miliony Polaków sięgały po jej przepisy

W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik. Była słynną kucharką w Polsce i autorką książek kulinarnych, które stały się bestsellerem.

JW
2026-10-04, 12:30
więcej wiadomości
0:00 0:00