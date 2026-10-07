Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Bydgoskiej. Powitano nowych studentów

Wyniki rekrutacji były w tym roku dla uczelni rekordowe. Na pierwszym roku studiów I i II stopnia rozpocznie naukę ponad 3,5 tys. osób.

- Cieszymy się bardzo. Jest nam miło, że maturzyści z regionu - przy tak szerokim spektrum kształcenia - wybierają właśnie Politechnikę Bydgoską - mówi prof. dr hab. inż. Marek Adamski, rektor bydgoskiej uczelni. - Jesteśmy dla studentów, a studenci są dla nas. Prognozy są rozwojowe.



W tym roku na politechnice pojawił się także nowy - jak przekazał rektor - długo wyczekiwany kierunek - czyli weterynaria. Największym zainteresowaniem w tegorocznej rekrutacji cieszyła się medycyna.