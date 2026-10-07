Bydgoszcz. Czołowe zderzenie samochodu osobowego z autobusem linii 77

Do zdarzenia doszło na Osowej Górze na ul. Kruszyńskiej. Cztery osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana.
Do zdarzenia doszło na Osowej Górze na ul. Kruszyńskiej. Cztery osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana.
Do zdarzenia doszło na Osowej Górze na ul. Kruszyńskiej. Cztery osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana.
Mężczyzna wtargnął na teren inowrocławskiej Komendy Powiatowej Policji. Konieczna był interwencj mundurowych.
O tym, że miasto znajduje się na krótkiej liście lokalizacji potencjalnej siedziby stałej bazy wojsk mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według…
Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi prace przy usuwaniu usterki. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dostawy zostaną przywrócone.
Mężczyzna wyszedł z domu w poniedziałek wieczorem (5 października) i do tej pory nie skontaktował się z bliskimi.
Prokuratura Rejonowa w Szubinie nadzoruje śledztwo w sprawie produkcji nielegalnych substancji psychotropowych. Zarzuty usłyszało czterech mężczyzn w wieku od…
W okolicach Inowrocławia i nie tylko coraz częściej można zobaczyć w locie słynne amerykańskie maszyny, które mają zastąpić wysłużone Mi-24. Jak przebiega szkolenie…
Co ma wspólnego kolej, szczupak i dąb Bartek? Wszystkie te rzeczy są elementem toruńskiego Podgórza i można zobaczyć je na ścianie Szkoły Podstawowej nr 15.
20 lat Inspektoratu to realne doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom realizowanym dziś i postawionym na jutro - mówił gen. dyw…
Na DW240 w Tucholi ciężarówka wypadła z drogi i przewróciła się na bok. Na czas akcji ruch był wahadłowy.
Organizatorzy wydarzenia chcą skłonić młodzież do rozmowy o empatii, uprzedzeniach i odpowiedzialności za słowa. Punktem wyjścia był film „Azyl”, opowiadający…
Polska Grupa Zbrojeniowa niczego nie produkuje sama, ma grono 14 tysięcy współpracowników, z czego ponad tysiąc to firmy z Pomorza i Kujaw. By było ich więcej…