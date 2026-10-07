Chwile grozy w Inowrocławiu. Zatrzymano zakrwawionego agresora z nożem w ręku

Mężczyzna wtargnął na teren inowrocławskiej Komendy Powiatowej Policji. Konieczna był interwencj mundurowych.
Do zdarzenia doszło we wtorek (6 października) wieczorem. 37-letni agresywny i zakrwawiony mężczyzna z ranami ciętymi wszedł do recepcji Komendy Powiatowej Policji w Inowrocłwiu przy ul. Toruńskiej. Nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia.
- Następnie wybiegł z budynku wymachując nożem. W jego pobliżu znajdowały się postronne osoby - opowiada podinsp. Przemysław Słomski z komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Wobec mężczyzny, który nie reagował na wezwania, zostały użyte środki przymusu, które pozwoliły bezpiecznie obezwładnić 37-latka. Udzielono mu pomocy przedmedycznej.
Całe zdarzenie zarejestrowały kamerki nasobne funkcjonariuszy i policyjny monitoring. Wstępne ustalenia potwierdziły prawidłową reakcję mundurowych. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna wcześniej dokonał samookoleczenia. Sprawą zajmuje się już prokurator.