Włocławek i ANWIL. Historia zapisana na fotografiach [reklama]

1 października w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku odbył się wernisaż wystawy „Historia, która łączy. 60 lat ANWIL S.A. we Włocławku”. Ekspozycja prezentuje fotografie pochodzące z archiwum ANWILU oraz prywatnych zbiorów mieszkańców, ukazujące sześć dekad historii zakładu, jego pracowników i ich rodzin, a także przemiany zachodzące we Włocławku na przestrzeni lat.

Wystawa jest częścią projektu „Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych „Włocławek”, realizowanego przez Fundację ANWIL. Jej celem jest zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach, które współtworzyły historię zakładu oraz lokalnej społeczności.







Partnerami przedsięwzięcia są należący do Grupy ORLEN - ANWIL oraz Centrum Kultury „Browar B.”, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Włocławek.





Dużym zainteresowaniem podczas otwarcia wystawy cieszyły się archiwalne filmy. Materiały dokumentujące budowę instalacji oraz pierwsze rozruchy produkcyjne pozwalają przenieść się do czasów, gdy powstawała jedna z najważniejszych inwestycji przemysłowych regionu, a historia ANWILU dopiero się rozpoczynała. Osoby, które nie będą mogły odwiedzić wystawy lub chciałyby ponownie obejrzeć wyjątkowe archiwalne nagrania, mogą znaleźć je na kanale YouTube ANWILU pod adresem Archiwalne filmy ANWILU. To niepowtarzalna okazja, by odkryć historię firmy zapisaną nie tylko na fotografiach, ale również na filmowej taśmie.





Wystawę „Historia, która łączy. 60 lat ANWIL S.A. we Włocławku” można oglądać do 17 października br. w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. Zachęcamy do odwiedzenia ekspozycji i poznania historii, która od sześciu dekad łączy ANWIL i Włocławek.



