Wojciech Łopaciński: Odwiedził 134 kraje i rok spędził w podróży z całą rodziną

O swoich wyprawach, niezwykłych doświadczeniach i życiu w drodze toruński podróżnik opowie w czwartek (8 października) w Książnicy Kopernikańskiej.
Na jego podróżniczej mapie znalazły się m.in. Nauru, Kiribati i Tuvalu na Pacyfiku, Turkmenistan i Kirgistan w Azji Centralnej, Burundi w Afryce czy karaibska Saint Lucia. miasta. Szczególne miejsce wśród jego wypraw zajmuje roczna podróż dookoła świata, w którą wyruszył wraz z żoną i dwójką dzieci.
Rodzina rozpoczęła wyprawę w Toruniu, a po 12 miesiącach pełnych przygód, spotkań i niecodziennych doświadczeń wróciła do rodzinnego miasta. O tej wyjątkowej podróży opowiada książka „Zabrałam brata dookoła świata”, będąca drugą częścią historii rodziny Łopacińskich.