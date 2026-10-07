Lusia, Wojciech, Eliza i Wojtek Łopacińscy podczas swojej podróży. / Fot. Nadesłane / Archiwum rodzinny Łopacińskich
LIFESTYLE

Wojciech Łopaciński: Odwiedził 134 kraje i rok spędził w podróży z całą rodziną

Lusia, Wojciech, Eliza i Wojtek Łopacińscy podczas swojej podróży. / Fot. Nadesłane / Archiwum rodzinny Łopacińskich
Wielkość czcionkiAa

O swoich wyprawach, niezwykłych doświadczeniach i życiu w drodze toruński podróżnik opowie w czwartek (8 października) w Książnicy Kopernikańskiej.

Na jego podróżniczej mapie znalazły się m.in. Nauru, Kiribati i Tuvalu na Pacyfiku, Turkmenistan i Kirgistan w Azji Centralnej, Burundi w Afryce czy karaibska Saint Lucia. miasta. Szczególne miejsce wśród jego wypraw zajmuje roczna podróż dookoła świata, w którą wyruszył wraz z żoną i dwójką dzieci.

Rodzina rozpoczęła wyprawę w Toruniu, a po 12 miesiącach pełnych przygód, spotkań i niecodziennych doświadczeń wróciła do rodzinnego miasta. O tej wyjątkowej podróży opowiada książka „Zabrałam brata dookoła świata”, będąca drugą częścią historii rodziny Łopacińskich.

Jak wygląda rok w drodze z całą rodziną? Co oznacza zamienić podróż w codzienne życie? I jak doszło do adopcji chłopca z Kazachstanu? O tym Wojciech Łopaciński opowie podczas czwartkowego spotkania w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego w Toruniu. Podróżnik zdradzi również historie, które nie znalazły się w książce.

Początek o godz. 18. Wstęp wolny.



TAGI: Wojciech ŁopacińśkipodróżespotkanieToruńKsiążnica Kopernikańska
Podczas spotkania podróżnik zdradzi również historie, które nie znalazły się w książce. / Fot. Nadesłane / Archiwum rodzinny Łopacińskich Podczas spotkania podróżnik zdradzi również historie, które nie znalazły się w książce. / Fot. Nadesłane / Archiwum rodzinny Łopacińskich Podczas spotkania podróżnik zdradzi również historie, które nie znalazły się w książce. / Fot. Nadesłane / Archiwum rodzinny Łopacińskich
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja „Zmyślasz sobie...”, „Jesteś leniwy”. Osoby z depresją nie zawsze są rozumiane. Jak im pomóc?

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

LIFESTYLE

Wojciech Łopaciński: Odwiedził 134 kraje i rok spędził w podróży z całą rodziną

O swoich wyprawach, niezwykłych doświadczeniach i życiu w drodze toruński podróżnik opowie w czwartek (8 października) w Książnicy Kopernikańskiej.

TB
2026-10-07, 15:44
LIFESTYLE

„Zmyślasz sobie...”, „Jesteś leniwy”. Osoby z depresją nie zawsze są rozumiane. Jak im pomóc?

„Głupoty gadasz”, „Idź pobiegaj, przewietrz się”, „Kiedyś takich problemów nie było” - brzmi znajomo? Takie lekceważące problem frazy słyszą m.in. osoby młode…

Jarosław Wieprzycki
2026-10-06, 18:40
LIFESTYLE

Symfoniczny rock dla podopiecznych i pomocników stowarzyszenia Sue Ryder w Bydgoszczy [wideo]

Żuki i orkiestra Marka Czekały zagrali rockowe przeboje dla podopiecznych, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i wszystkich wspierających Stowarzyszenie…

Monika Siwak JW
2026-10-04, 08:00
LIFESTYLE

Pokazy mistrzów, warsztaty wypieków i jarmark. Festiwal Piernika w Toruniu [zdjęcia]

W Toruniu wystartował rekordowo długi Festiwal Piernika. Przez najbliższe 10 dni miasto wypełni zapach korzennych przypraw i kulinarna uczta pod gołym niebem.

Mariusz Luda MG
2026-10-03, 11:45
LIFESTYLE

Drużyna Polskiego Radia PiK zagra w charytatywnym meczu. Wbijemy gole samorządowcom

Wielki Mecz Charytatywny Metropolii Bydgoszcz Samorządowcy vs. Dziennikarze odbędzie się w sobotę (3 października). Polskie Radio PiK wystawia swoich najlepszych…

DW
2026-10-02, 10:43
LIFESTYLE

Dorzuć 2 złote i pomagaj! Kto pije „kawę z sercem” włącza się w ratowanie zdrowia dzieci

Kupujesz kawę w cukierni „Sowa" - wspierasz program bezpłatnych terapii Fundacji „Bo Jesteś" dla dzieci i młodzieży.

Damian Klich MG
2026-10-01, 20:15
LIFESTYLE

Sanepid ważył plecaki uczniów. Czy młodzi noszą za dużo niepotrzebnych rzeczy?

Plecaki uczniów ważył w czwartek sanepid, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Tornistra. Akcja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy.

Damian Klich BN
2026-10-01, 16:50
LIFESTYLE

Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doceniono ważne inicjatywy

Podczas gali w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki najlepsi odebrali Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prestiżowe wyróżnienia przyznawane…

Michał Zaręba DW
2026-09-29, 21:00
LIFESTYLE

Poczytaj mi... Bydgoszczaninie. Przygód Kubusia Puchatka słuchali mali i duzi [zdjęcia]

Znani mieszkańcy miasta wzięli udział w akcji głośnego czytania, ale najważniejsi tego dnia byli ci, którzy zamienili się w słuch.

Tatiana Adonis DW
2026-09-27, 21:30
LIFESTYLE

„Nie uciekłem. Mam emeryturę i wolność”. Koń Tadzik z Łochowa podbił internet i serca ludzi

Tadzik to emerytowany konik polski. Pasie się wolno, a w oczy rzuca się napis na jego derce: „Nie uciekłem. Mam emeryturę i wolność”. Spełniał się w pracy z dziećmi…

Dorota Witt
2026-09-27, 16:00
LIFESTYLE

Robert Lewandowski ma swój szczyt w Pakistanie. Nazwę wymyślił bydgoski muzyk „Pawbeats”

Influencer „Patec” i bydgoski muzyk „Pawbeats” weszli na wcześniej niezdobyty szczyt w paśmie Karakorum o wysokości 5349 m n.p.m. Zyskali tym samym prawo nadania…

DW
2026-09-26, 07:38
LIFESTYLE

W Bydgoszczy nagrodzono kobiety z pasją. Przełamują niejedną barierę

Znamy laureatki plebiscytu „Kobiety z pasją". Do Bydgoszczy z całego kraju przyjechało 50 nominowanych kobiet, które odnoszą sukcesy i chcą pomóc osobom z nie…

Natasza Trzebuchowska JW
2026-09-24, 17:00
więcej wiadomości
0:00 0:00