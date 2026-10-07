Wojciech Łopaciński: Odwiedził 134 kraje i rok spędził w podróży z całą rodziną

O swoich wyprawach, niezwykłych doświadczeniach i życiu w drodze toruński podróżnik opowie w czwartek (8 października) w Książnicy Kopernikańskiej.

Na jego podróżniczej mapie znalazły się m.in. Nauru, Kiribati i Tuvalu na Pacyfiku, Turkmenistan i Kirgistan w Azji Centralnej, Burundi w Afryce czy karaibska Saint Lucia. miasta. Szczególne miejsce wśród jego wypraw zajmuje roczna podróż dookoła świata, w którą wyruszył wraz z żoną i dwójką dzieci.



Rodzina rozpoczęła wyprawę w Toruniu, a po 12 miesiącach pełnych przygód, spotkań i niecodziennych doświadczeń wróciła do rodzinnego miasta. O tej wyjątkowej podróży opowiada książka „Zabrałam brata dookoła świata”, będąca drugą częścią historii rodziny Łopacińskich.





Jak wygląda rok w drodze z całą rodziną? Co oznacza zamienić podróż w codzienne życie? I jak doszło do adopcji chłopca z Kazachstanu? O tym Wojciech Łopaciński opowie podczas czwartkowego spotkania w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego w Toruniu. Podróżnik zdradzi również historie, które nie znalazły się w książce.





Początek o godz. 18. Wstęp wolny.











