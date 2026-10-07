Policjanci CBŚP. Fot: Zdjęcie ilustracyjne, Facebook, Centralne Biuro Śledcze Policji
Włocławek

Kolejne fabryki narkotyków w Kujawsko-Pomorskiem zlikwidowane. Cztery osoby zatrzymane

Policjanci CBŚP. Fot: Zdjęcie ilustracyjne, Facebook, Centralne Biuro Śledcze Policji
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Prokuratura Rejonowa w Szubinie nadzoruje śledztwo w sprawie produkcji nielegalnych substancji psychotropowych. Zarzuty usłyszało czterech mężczyzn w wieku od 29 do 43 lat.

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2 października funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji przeszukali posesje w powiecie włocławskim oraz na terenie Szubina. Zlikwidowali dwa laboratoria, w którym produkowano narkotyki.

Policjanci zabezpieczyli aparaturę, produkty chemiczne oraz ponad 100 pojemników z cieczą zawierającą 3CMC. Z zabezpieczonej substancji można było wyprodukować blisko 800 kg narkotyku w postaci kryształów.

Według śledczych zatrzymani mieli określone role w procesie produkcji, a posesje były przygotowane do wytwarzania narkotyków. Sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowe aresztowanie. Podejrzanym grozi od 3 do 20 lat więzienia.

Fot. Ilustracyjne
Fot. Ilustracyjne
Gdzie: Włocławek
Uwaga: Na sygnale
TAGI: narkotykiSzubinWłocławek
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