Kolejne fabryki narkotyków w Kujawsko-Pomorskiem zlikwidowane. Cztery osoby zatrzymane

Prokuratura Rejonowa w Szubinie nadzoruje śledztwo w sprawie produkcji nielegalnych substancji psychotropowych. Zarzuty usłyszało czterech mężczyzn w wieku od 29 do 43 lat.

2 października funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji przeszukali posesje w powiecie włocławskim oraz na terenie Szubina. Zlikwidowali dwa laboratoria, w którym produkowano narkotyki.



Policjanci zabezpieczyli aparaturę, produkty chemiczne oraz ponad 100 pojemników z cieczą zawierającą 3CMC. Z zabezpieczonej substancji można było wyprodukować blisko 800 kg narkotyku w postaci kryształów.



Według śledczych zatrzymani mieli określone role w procesie produkcji, a posesje były przygotowane do wytwarzania narkotyków. Sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowe aresztowanie. Podejrzanym grozi od 3 do 20 lat więzienia.