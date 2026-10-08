Wiktor Sobociński oraz Tomasz Kaźmierski podczas nagrywania piątego odcinka naszego wideopodcastu „Alternatywna Płyta Tygodnia
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„Alternatywna Płyta Tygodnia" Polskiego Radia PiK do oglądania na YouTube

Wiktor Sobociński oraz Tomasz Kaźmierski podczas nagrywania piątego odcinka naszego wideopodcastu „Alternatywna Płyta Tygodnia". / Fot. Izabela Langner
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Tomasz Kaźmierski i Wiktor Sobociński co dwa tygodnie zabierają internetowych widzów w podróż do świata alternatywnej muzyki.

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Każdy z nich eksploruje nieco inne muzyczne ścieżki, zatem jest okazja, aby przed kamerą nie tylko polecić wiele ciekawych albumów, ale również nieco się pospierać. Premiera najnowszego odcinka „Alternatywnej Płyty Tygodnia" już w najbliższy piątek (9 października) na naszym radiowym kanale na YouTube - TUTAJ.


Czego można się spodziewać?

Dlaczego Behemoth gra na całym świecie, a polski pop utknął na Torwarze? Czy język to jedyna przeszkoda, czy po prostu za bardzo próbujemy brzmieć jak Zachód? Od Niemena i Republiki, przez przypadek Basi Trzetrzelewskiej, aż po najnowsze sukcesy duetu Bassvictim. Nasi redakcyjni koledzy sprawdzą, dlaczego polski metal eksportuje się sam, a pop potrzebuje przeprowadzki do Londynu.


TAGI: wideopodcastyoutubealternatywna płyta tygodnia
Wiktor Sobociński oraz Tomasz Kaźmierski podczas nagrywania piątego odcinka naszego wideopodcastu „Alternatywna Płyta Tygodnia". / Fot. Izabela Langner Nagrywanie piątego odcinka naszego wideopodcastu „Alternatywna Płyta Tygodnia". / Fot. Izabela Langner Wiktor Sobociński oraz Tomasz Kaźmierski podczas nagrywania piątego odcinka naszego wideopodcastu „Alternatywna Płyta Tygodnia". / Fot. Izabela Langner Wiktor Sobociński oraz Tomasz Kaźmierski podczas nagrywania piątego odcinka naszego wideopodcastu „Alternatywna Płyta Tygodnia". / Fot. Izabela Langner Wiktor Sobociński oraz Tomasz Kaźmierski podczas nagrywania piątego odcinka naszego wideopodcastu „Alternatywna Płyta Tygodnia". / Fot. Izabela Langner
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