Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie/fot. PAP/EPA/Jessica Lee
SPORT

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Bardzo pewne zwycięstwo Polki w 1/8 finału

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie/fot. PAP/EPA/Jessica Lee
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Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju rangi 1000 w Pekinie. Polka awansowała do najlepszej ósemki, po tym, jak w 1/8 finału przekonująco pokonała Ivę Jović 2:0.

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„Na papierze” spotkanie mogło przynieść sporo emocji. Na kort wyszły turniejowa „ósemka” i „dziesiątka”. Panie zmierzyły się po raz pierwszy w zawodowej karierze.

Pierwszy set przebiegł po myśli Polki, która dzięki dwóm przełamaniom i dobrej grze przy własnym podaniu wyszła na prowadzenie 5:0. Raszynianka miała piłki setowe już w szóstym gemie, ale finalnie domknęła partię przy swoim serwisie.

Na początku drugiej odsłony Świątek nadal dominowała (2:0), ale w końcu Amerykanka doszła do głosu, odrabiając straty (2:2). Kolejnego „breaka” polska tenisista uzyskała jednak w siódmym gemie. Przy stanie 5:3 była liderka rankingu WTA raz jeszcze zabrała serwis rywalce, kończąc spotkanie.

Iga Świątek – Iva Jović 2:0 (6:1, 6:3)

Dyscyplina: tenis ziemny
TAGI: iga świątekteniswta
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