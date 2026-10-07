Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Bardzo pewne zwycięstwo Polki w 1/8 finału

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju rangi 1000 w Pekinie. Polka awansowała do najlepszej ósemki, po tym, jak w 1/8 finału przekonująco pokonała Ivę Jović 2:0.

„Na papierze” spotkanie mogło przynieść sporo emocji. Na kort wyszły turniejowa „ósemka” i „dziesiątka”. Panie zmierzyły się po raz pierwszy w zawodowej karierze.



Pierwszy set przebiegł po myśli Polki, która dzięki dwóm przełamaniom i dobrej grze przy własnym podaniu wyszła na prowadzenie 5:0. Raszynianka miała piłki setowe już w szóstym gemie, ale finalnie domknęła partię przy swoim serwisie.



Na początku drugiej odsłony Świątek nadal dominowała (2:0), ale w końcu Amerykanka doszła do głosu, odrabiając straty (2:2). Kolejnego „breaka” polska tenisista uzyskała jednak w siódmym gemie. Przy stanie 5:3 była liderka rankingu WTA raz jeszcze zabrała serwis rywalce, kończąc spotkanie.



Iga Świątek – Iva Jović 2:0 (6:1, 6:3)