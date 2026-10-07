Pułkownik pilot Jacek Janowski - dowódca 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. / Fot. Ireneusz Sanger
Inowrocław

Płk pilot Jacek Janowski: Śmigłowiec AH-64 Apache to nie tylko platforma latająca

Pułkownik pilot Jacek Janowski - dowódca 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. / Fot. Ireneusz Sanger
Wielkość czcionkiAa

W okolicach Inowrocławia i nie tylko coraz częściej można zobaczyć w locie słynne amerykańskie maszyny, które mają zastąpić wysłużone Mi-24. Jak przebiega szkolenie polskich pilotów?

Ostatni leasingowany Apache wylądował w Inowrocławiu. Kosiniak-Kamysz: To ważne dla bezpieczeństwa!
Ostatni leasingowany Apache wylądował w Inowrocławiu. Kosiniak-Kamysz: To ważne dla bezpieczeństwa!

O szczegółach rozmawialiśmy z pułkownikiem pilotem Jackiem Janowskim, dowódcą 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu, który był gościem porannej „Rozmowy Dnia” w Polskim Radiu PiK. Był to jego pierwszy wywiad udzielony po objęciu dowództwa nad najstarszą jednostką śmigłowcową w polskiej armii.

– Dowodzenie bazą to nie jest nagroda, to jest olbrzymie zobowiązanie. Największym wyzwaniem jest pozyskanie odpowiedniej liczby pilotów i techników. I to już się dzieje. W Stanach Zjednoczonych szkoli się obecnie spora grupa osób – twierdzi płk pil. Jacek Janowski. – Mamy już część wyszkolonych pilotów oraz śmigłowce AH-64D, które mieszkańcy Inowrocławia widzą nad swoimi głowami.


Inowrocław, gdzie stacjonuje 56. Baza Lotnicza, będzie bazą-matką dla tych śmigłowców. Na jej wyposażeniu znajdą się dwie eskadry takich maszyn. Powstanie tu również centrum symulatorowe. Dwie kolejne lokalizacje dla tych baz to Malbork, dokąd zostanie przeniesiona jednostka z Pruszcza, oraz okolice Świdnika.

Intensywne szkolenia nad Inowrocławiem odbywają się obecnie na leasingowanych śmigłowcach w wersji D. Czym one różnią się od tych, które zostały zamówione przez polską armię?

- Przede wszystkim wyposażeniem awionicznym, a także samą konstrukcją zewnętrzną, kształtem skrzydeł, mocniejszym silnikiem - opowiada dowódca 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. - Zamówione maszyny posiadają m.in. usprawniony FCR, czyli fire-control radar dostosowany do wykrywania celów z 16 km. Możliwe, że Amerykanie dostarczą nam wersję najnowszą, której nawet sami jeszcze nie posiadają w swojej armii. To nie jest tylko platforma latająca. Śmigłowce będą wpięte w sieć, która pozwoli komunikować się z naszymi samolotami wczesnego ostrzegania i czołgami Abrams.

Cała rozmowa poniżej.
  • Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.

Rozmowa Dnia PR PiK - płk pilot Jacek Janowski
Gdzie: Inowrocław
TAGI: AH-64 ApacheApacheInowrocławwojskośmiegłowce
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Toruńscy uczniowie zaprojektowali mural na ścianie szkoły. Tak postrzegają dzielnicę Podgórz

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Inowrocław

Płk pilot Jacek Janowski: Śmigłowiec AH-64 Apache to nie tylko platforma latająca

W okolicach Inowrocławia i nie tylko coraz częściej można zobaczyć w locie słynne amerykańskie maszyny, które mają zastąpić wysłużone Mi-24. Jak przebiega szkolenie…

Ireneusz Sanger TB
2026-10-07, 09:00
Toruń

Toruńscy uczniowie zaprojektowali mural na ścianie szkoły. Tak postrzegają dzielnicę Podgórz

Co ma wspólnego kolej, szczupak i dąb Bartek? Wszystkie te rzeczy są elementem toruńskiego Podgórza i można zobaczyć je na ścianie Szkoły Podstawowej nr 15.

Michał Zaręba JW
2026-10-07, 07:50
Bydgoszcz

Inspektorat Wsparci Sił Zbrojnych ma 20 lat. Odbyła się uroczysta gala w bydgoskiej Operze Nova

20 lat Inspektoratu to realne doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom realizowanym dziś i postawionym na jutro - mówił gen. dyw…

Tatiana Adonis JW
2026-10-06, 21:20
Tuchola

Wypadek ciężarówki na drodze wojewódzkiej nr 240 w Tucholi. Pojazd wypadł z jezdni

Na DW240 w Tucholi ciężarówka wypadła z drogi i przewróciła się na bok. Na czas akcji ruch był wahadłowy.

Sława Skibińska-Dmitruk JW
2026-10-06, 20:47
Bydgoszcz

Kampania „Bez hejtu” w Bydgoszczy. Młodzi uczą się, jak reagować na mowę nienawiści

Organizatorzy wydarzenia chcą skłonić młodzież do rozmowy o empatii, uprzedzeniach i odpowiedzialności za słowa. Punktem wyjścia był film „Azyl”, opowiadający…

Agata Raczek JW
2026-10-06, 20:20
Bydgoszcz

Bydgoskie firmy w kolejce do współpracy z wojskiem. Czy nad Brdą powstanie amerykańska baza?

Polska Grupa Zbrojeniowa niczego nie produkuje sama, ma grono 14 tysięcy współpracowników, z czego ponad tysiąc to firmy z Pomorza i Kujaw. By było ich więcej…

Dorota Witt JW
2026-10-06, 19:40
Rypin

Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie. Nowoczesne technologie zagrożeniem dla młodych

E-papierosy oraz nowoczesne technologie - współczesny świat przynosi coraz więcej nowych zagrożeń dla młodych ludzi. O tym w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie mówił…

Radosław Jagieła BN
2026-10-06, 16:20
Toruń

Zaginął 46-letni Rafał Sobczak. Mieszkaniec Czarnego Błota wyszedł z domu i nie wrócił

Toruńscy policjanci poszukują 46-letniego Rafała Sobczaka. Mężczyzna wyszedł wieczorem z domu w Czarnym Błocie i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliż…

Michał Zaręba JW
2026-10-06, 15:17
Bydgoszcz

Ukradli aż 2 tysiące metrów kabli w Koronowie i okolicach. Złodzieje z Kutna w rękach policjantów

Dwóch mężczyzn, którzy mieli kraść zawieszane na słupach linie telekomunikacyjne, trafiło w ręce koronowskich policjantów. Jeden z nich usłyszał siedem zarzutów…

JW
2026-10-06, 15:00
Inowrocław

Inowrocław na rozwój przeznacza najmniej. Ostatnie miejsce w rankingu daje do myślenia

Inowrocław nie ma powodu do dumy - znalazł się na ostatnim miejscu rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, który wziął pod lupę między innymi miasta…

Marcin Glapiak BN
2026-10-06, 13:40
REGION

Ubezwłasnowolnienie ma zniknąć. Na razie w niektórych sytuacjach wciąż może je orzec sąd

Do Sejmu trafił rządowy projekt przepisów likwidujących ubezwłasnowolnienie. Chodzi o zachowanie możliwie największej autonomii. W podejmowaniu decyzji mają pomagać…

Monika Siwak BN
2026-10-06, 12:13
Inowrocław

Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy [zdjęcia]

Mężczyzna w wieku 49 lat przechowywał w Kruszwicy niemal 400 tysięcy sztuk papierosów, ponad 100 kilogramów krajanki tytoniowej oraz ponad 100 litrów spirytusu…

Marcin Glapiak BN
2026-10-06, 11:00
więcej wiadomości
0:00 0:00