Amelia Szymańska z Rypina została wicemistrzynią Europy w kolarstwie szosowym/fot. pixabay.com
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Srebro polskich juniorów na mistrzostwach Europy. Amelia Szymańska z medalem

Amelia Szymańska z Rypina została wicemistrzynią Europy w kolarstwie szosowym/fot. pixabay.com
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Amelia Szymańska z Rypina została wicemistrzynią Europy w kolarstwie szosowym. 18-latka wraz z pięciorgiem reprezentantów kraju zdobyła srebrny medal w rywalizacji sztafet mieszanych juniorów podczas mistrzostw Europy w słoweńskim Šenčur. Biało-Czerwoni ustąpili jedynie Włochom.

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W srebrnej sztafecie, obok Rypinianki, pojechali Mikołaj Legieć, Igor Mitoraj, Mateusz Błaszak, Agata Sekta i Kinga Słomka. Brązowy medal zdobyła reprezentacja Szwajcarii.

Tuż za podium zakończyła rywalizację polska sztafeta elity z Michałem Kwiatkowskim w składzie. Reprezentacja Polski zajęła czwarte miejsce, a zwyciężyli Francuzi przed Włochami i Luksemburgiem. To kolejny medal Polski podczas tych mistrzostw. Wcześniej Jan Jackowiak zdobył srebro w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23.

Dyscyplina: kolarstwo
TAGI: Amelia SzymańskaRypinmistrzostwa Europy w kolarstwie szosowymkolarstwo szosowesrebrny medalreprezentacja Polskisztafeta mieszana juniorówMikołaj LegiećIgor MitorajMateusz BłaszakAgata SektaKinga SłomkaMichał KwiatkowskiŠenčursport w regionieKujawsko-Pomorskie
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