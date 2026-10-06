Srebro polskich juniorów na mistrzostwach Europy. Amelia Szymańska z medalem

Amelia Szymańska z Rypina została wicemistrzynią Europy w kolarstwie szosowym. 18-latka wraz z pięciorgiem reprezentantów kraju zdobyła srebrny medal w rywalizacji sztafet mieszanych juniorów podczas mistrzostw Europy w słoweńskim Šenčur. Biało-Czerwoni ustąpili jedynie Włochom.

W srebrnej sztafecie, obok Rypinianki, pojechali Mikołaj Legieć, Igor Mitoraj, Mateusz Błaszak, Agata Sekta i Kinga Słomka. Brązowy medal zdobyła reprezentacja Szwajcarii.



Tuż za podium zakończyła rywalizację polska sztafeta elity z Michałem Kwiatkowskim w składzie. Reprezentacja Polski zajęła czwarte miejsce, a zwyciężyli Francuzi przed Włochami i Luksemburgiem. To kolejny medal Polski podczas tych mistrzostw. Wcześniej Jan Jackowiak zdobył srebro w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23.