20-letni Ignace Abdelhamid został nowym piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz/Fot. Zawisza Bydgoszcz
Bydgoszcz

Zawisza sięga po zawodnika z belgijskim doświadczeniem! Ignace Abdelhamid w Bydgoszczy

20-letni Ignace Abdelhamid został nowym piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz/Fot. Zawisza Bydgoszcz
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20-letni Ignace Abdelhamid został nowym piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz. Ofensywny pomocnik jest dziewiątym zawodnikiem pozyskanym przez „niebiesko-czarnych” przed i w trakcie sezonu 2026/27 Betclic 2. Ligi. Większość piłkarskiego szkolenia przeszedł w Belgii.

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Abdelhamid urodził się w Antwerpii i rozwijał w akademiach Beerschot VA oraz Royal Antwerp FC. W barwach zespołu U19 tego drugiego klubu występował w UEFA Youth League. Ma również za sobą grę w reprezentacji Polski do lat 17.

Latem 2024 roku trafił do Wisły Płock, gdzie trenował także z pierwszym zespołem. Później wrócił do Belgii. Reprezentował KVC Westerlo U21, a następnie KFC Houtvenne. W poprzednim sezonie zdobył dziewięć bramek.

20-latek dołącza do mocno przebudowanej kadry Zawiszy. Wcześniej szeregi Bydgoszczan zasilili Mateusz Stępień, Maciej Mas, Michał Kalitta, Radosław Kanach, Bartosz Kuśmierczyk, Jan Juśkiewicz, Tymon Wojciechowski i Krystian Brzozowski.

Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: Zawisza BydgoszczIgnace Abdelhamidtransfer ZawiszyBetclic 2. LigaZawisza transferypiłka nożna BydgoszczRoyal Antwerp FCBeerschot VAWisła PłockKVC WesterloKFC Houtvennereprezentacja Polski U-17UEFA Youth Leaguesport w Bydgoszczy
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