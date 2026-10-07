Jarosław Gamszej wyda książkę o derbach Pomorza. /fot. Mariusz Luda
Bydgoszcz

Bydgoski fan żużla zapowiada książkę o Derbach Pomorza. Publikacja na początku 2027 roku

Jarosław Gamszej wyda książkę o derbach Pomorza. /fot. Mariusz Luda
Wielkość czcionkiAa

Jarosław Gamszej, bydgoski kolekcjoner i prezes stowarzyszenia „Bohaterowie Czarnego Gryfa”, od ponad 50 lat gromadzi pamiątki związane z żużlem w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. Na początku przyszłego roku, jeszcze przed startem nowego sezonu, wyda publikację poświęconą żużlowym Derbom Pomorza.

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Bardzo pewne zwycięstwo Polki w 1/8 finału
Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Bardzo pewne zwycięstwo Polki w 1/8 finału
Pres Grupa Deweloperska Toruń obroniła we Wrocławiu mistrzostwo Polski!
Toruńska strefa kibica pękała w szwach. Tak kibicowano „Aniołom” w Arenie Toruń [zdjęcia]
Maksymilian Pawełczak wygrał Zlatą Stuhę! Bydgoszczanin najlepszy w Pardubicach
Stało się! Polonia Bydgoszcz powróciła do PGE Ekstraligi po 13 latach przerwy

- Przede wszystkim chcę tą historię pokazać przez obraz, bo to dzisiaj najbardziej działa na wyobraźnię ludzi. takiego vademecum statystyk będzie też sporo, także nie trzeba sięgać do internetu, patrzeć na wyniki. Jak się otworzy kilka stron, to będzie wiadomo wszystko.

Czy kibice będą mogli być po tej publikacji czymś zaskoczeni? Negatywnie, pozytywnie? - pytamy.

- Negatywnie nie. Ja wszystko co robię w swojej działalności historycznej, to musi być wesołe, pozbawione jakichkolwiek cech negatywnych. My mamy się tym bawić wszyscy, a nie szukać jakichś negatywnych myśli - podkreśla Jarosław Gamszej.

W albumie m.in. o pierwszych Wielkich Derbach Pomorza pomiędzy Bydgoszczą, a Toruniem w roku 1973.

- Z Bydgoszczy, i tu właśnie są jak chłopacy z Torunia schodzą, jak oni przechodzili przez tą murawę do szatni pod główną trybuną i te 30 tysięcy ludzi jak gwizdało. Boże, to było coś okropnego. Zawodnicy z Torunia nie potrafili na tym bydgoskim torze jechać. Nigdy nie trenowali na takim ciężkim. granitowym torze, zawsze preferowali tory śliskie, twarde i taki też zrobili w Toruniu. Dlatego też tak dosyć wysoko wygrali, bo znowu Bydgoszczanie nie bardzo sobie radzili na torze - opowiada autor.

- Zawsze najciekawsze są te pierwsze derby. Są zawsze niezapomniane i druga edycja w 1975 roku, pierwszy bieg zakończył się bardzo tragicznie, ponieważ zakończył karierę jeden z liderów Polonii Bydgoszcz, Stanisław Kasa, ratując znowu lidera toruńskiej Stali, Jana Zombika - dodaje.

Jarosław Gamszej to bydgoski działacz dbający o pamięć o weteranach Polonii Bydgoszcz, który w 2025 roku współtworzył album „X Dekad Sportu Żużlowego w Bydgoszczy” zawierający około 1600 unikalnych, historycznych zdjęć.

Jarosław Gamszej o publikacji Jarosław Gamszej o derbach Pomorza
Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: żużel
TAGI: żużelpolonia bydgoszczapator toruńspeedwayksiążkajarosław gamszej
Jarosław Gamszej wyda książkę o derbach Pomorza. /fot. Mariusz Luda Jarosław Gamszej wyda książkę o derbach Pomorza. /fot. Mariusz Luda Jarosław Gamszej wyda książkę o derbach Pomorza. /fot. Mariusz Luda Jarosław Gamszej wyda książkę o derbach Pomorza. /fot. Mariusz Luda
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Srebro polskich juniorów na mistrzostwach Europy. Amelia Szymańska z medalem
następna informacja Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Bardzo pewne zwycięstwo Polki w 1/8 finału

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Bardzo pewne zwycięstwo Polki w 1/8 finału

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju rangi 1000 w Pekinie. Polka awansowała do najlepszej ósemki, po tym, jak w 1/8 finału przekonująco pokonała Ivę Jović…

PG
2026-10-07, 09:52
Bydgoszcz

Bydgoski fan żużla zapowiada książkę o Derbach Pomorza. Publikacja na początku 2027 roku

Jarosław Gamszej, bydgoski kolekcjoner i prezes stowarzyszenia „Bohaterowie Czarnego Gryfa”, od ponad 50 lat gromadzi pamiątki związane z żużlem w Bydgoszczy…

Mariusz Luda JW
2026-10-07, 06:50
SPORT

Srebro polskich juniorów na mistrzostwach Europy. Amelia Szymańska z medalem

Amelia Szymańska z Rypina została wicemistrzynią Europy w kolarstwie szosowym. 18-latka wraz z pięciorgiem reprezentantów kraju zdobyła srebrny medal w rywalizacji…

PAP WS
2026-10-06, 21:27
Bydgoszcz

Zawisza sięga po zawodnika z belgijskim doświadczeniem! Ignace Abdelhamid w Bydgoszczy

20-letni Ignace Abdelhamid został nowym piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz. Ofensywny pomocnik jest dziewiątym zawodnikiem pozyskanym przez „niebiesko-czarnych” przed…

WS
2026-10-06, 20:18
SPORT

Nie żyje Jacek Ziober. Były reprezentant Polski i piłkarz ŁKS miał 60 lat

W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z czołowych polskich piłkarzy przełomu lat 80. i 90. W reprezentacji Polski rozegrał 46 spotkań i zdobył osiem bramek…

PAP WS
2026-10-06, 12:12
SPORT

Liga Narodów: Polska zakończyła zgrupowanie porażką. Bośnia wygrała po rzucie karnym w końcówce

Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną …

PG
2026-10-05, 23:03
SPORT

Anwil Włocławek zaczął zmagania w lidze od wygranej. Wyszarpane zwycięstwo z Górnikiem w dogrywce

Anwil Włocławek udanie rozpoczął rywalizację w nowym sezonie PGE Basket Ligi. W ostatnim spotkaniu 1. kolejki Włocławianie triumfowali we własnej hali z Górnikiem…

PG
2026-10-05, 21:58
SPORT

Srebro mistrzostw Europy dla Zawiszy Bydgoszcz. Jakub Werys na podium w Atenach

W Atenach trwają mistrzostwa Europy w strzelectwie. Swój udział w imprezie zaakcentowali polscy zawodnicy, zdobywając złoto i srebro. W drugim medalu udział miał…

PAP PG
2026-10-05, 07:50
Bydgoszcz

Derby dla Olimpii. Zawisza obudził się po przerwie, ale nie odrobił dwóch bramek

Olimpia Grudziądz wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą 2:1 w derbach Betclic 2. Ligi. Goście strzelili dwa gole w pierwszej połowie. Po przerwie Zawisza odpowiedział…

WS
2026-10-04, 23:15
Bydgoszcz

Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów

BKS Bydgoszcz odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie TAURON 1. Ligi. W 4. kolejce Bydgoszczanie pokonali u siebie siatkarzy Avii Sędziszów Małopolski 3:0 i dopisali…

WS
2026-10-04, 22:36
SPORT

Pres Grupa Deweloperska Toruń obroniła we Wrocławiu mistrzostwo Polski!

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń po raz drugi z rzędu najlepsi w PGE Ekstralidze. Torunianie wygrali rewanżowy finał z BETARD Spartą Wrocław 46:44, a cały…

Polska Agencja Prasowa WS Mariusz Luda Patryk Głowacki MG TB
2026-10-04, 20:42
Toruń

Toruńska strefa kibica pękała w szwach. Tak kibicowano „Aniołom” w Arenie Toruń [zdjęcia]

Toruń i Dolny Śląsk odliczają minuty do pierwszego biegu rewanżowego starcia o złoto Drużynowych Mistrzostw Polski we Wrocławiu. W toruńskiej strefie kibica przy…

Mariusz Luda MG
2026-10-04, 19:10
więcej wiadomości
0:00 0:00