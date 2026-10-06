Kampania „Bez hejtu” w Bydgoszczy. /fot. Agata Raczek
Bydgoszcz

Nienawiść według młodych Bydgoszczan. O tym dyskutowali podczas kampanii „Bez hejtu”

Kampania „Bez hejtu” w Bydgoszczy. /fot. Agata Raczek
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Organizatorzy wydarzenia chcą skłonić młodzież do rozmowy o empatii, uprzedzeniach i odpowiedzialności za słowa. Punktem wyjścia był film „Azyl”, opowiadający historię Antoniny i Jana Żabińskich, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów.

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Reporterka Polskiego Radia PiK Agata Raczek zapytała młodych ludzi, gdzie ich zdaniem częściej pojawia się hejt - w internecie czy w świecie rzeczywistym.

- W tym wirtualnym, ponieważ ludzie czują się bezkarni jednak za ekranem, a nie w prawdziwym życiu. - W internecie raczej, bo ludzie się nie widzą nawzajem, więc jakby nie ma nie ma żadnej odpowiedzialności za swoje słowa - słyszymy od młodych.

Kto najczęściej pada ofiarą hejtu?

- Bardziej osoba odizolowana od wszystkich, może też grupa specyficzna. - Myślę, że najbardziej kobiety ze względu na ciało. - Hejt dotyczy stref seksualnych, tu chodzi o wkraczanie w strefy łóżkowe ludzi - wyjaśniają uczestnicy.

Kampania „Bez hejtu” ma na celu edukację młodzieży w wieku powyżej 15 lat oraz wskazywanie, z jakimi zagrożeniami wiąże się mowa nienawiści.

- Wiedzą, że hejt wynika z zaniżonego poczucia własnej wartości, że jest to chęć polepszenia sobie własnego nastroju czyimś kosztem itd. Wiedzą, jakie ten hejt ma konsekwencje, ale mimo wszystko on się dzieje. Także nie możemy spocząć, musimy działać - zaznacza Maria Grzywacz, dziennikarka.

Polskie Radio PiK było patronem tego wydarzenia. Całą relację można posłuchać poniżej.

Relacja Agaty Raczek
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: hejtnienawiśćmłodzieższkołabydgoszczkampaniabez hejtufundacja żabińskich
Kampania „Bez hejtu” w Bydgoszczy. /fot. Agata Raczek Kampania „Bez hejtu” w Bydgoszczy. /fot. Agata Raczek
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