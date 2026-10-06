Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy świętuje 20-lecie. /fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Inspektorat Wsparci Sił Zbrojnych ma 20 lat. Odbyła się uroczysta gala w bydgoskiej Operze Nova

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy świętuje 20-lecie. /fot. Tatiana Adonis
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- 20 lat Inspektoratu to realne doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom realizowanym dziś i postawionym na jutro – mówił gen. dyw. Dariusz Mendrala, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Jednostka świętuje jubileusz 20-lecia.

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We wtorek z tej okazji w bydgoskiej Operze Nova odbyła się uroczysta gala z udziałem m.in. przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i służb mundurowych.

- Zaangażowani jesteśmy w wiele projektów i programów operacyjnych mających fundamentalne znaczenie dla zdolności sił zbrojnych. To rolą Inspektoratu Wsparcia i jednostek mu podległych jest terminowe zapewnienie infrastruktury, środków bojowych, środków materiałowych oraz wsparcia technicznego dla istniejących i nowo formowanych jednostek - podkreśla gen. Dariusz Mendrala.

Generał Mendrala podkreślał, że choć logistyka pełni rolę służebną, to coraz częściej przekonujemy się, że jej znaczenie jest krytyczne dla powodzenia wszelkich operacji wojskowych, a to jeszcze zwiększa odpowiedzialność.

Z kolei wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że to, jak ważna jest logistyka pokazała wojna na Ukrainie, a trudne geopolityczne czasy stawiają przed nią nowe zadania.

- Takie chociażby jak obsługa hubów Jasionce, które wypełniacie na szóstkę z plusem i za to wam bardzo chcę podziękować. Ale też ogromna odpowiedzialność na was, bo dzisiaj największe w historii wydatki na obronność to też największe pieniądze, którymi zarządzacie i te ogromne zobowiązania wobec obywateli - dodaje.

Święto Inspektoratu było też okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy został powołany 6 października 2006 roku.

Mówi gen. Dariusz Mendrala Mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: inspektorat wsparcia sił zbrojnychiwszrocznicagalaopera novabydgoszcz
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy świętuje 20-lecie. /fot. Tatiana Adonis Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy świętuje 20-lecie. /fot. Tatiana Adonis
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