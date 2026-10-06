Bedoes laureatem Bydgoskich Autografów 2026. Raper odsłoni swój podpis na ul. Długiej

Poznaliśmy laureata Bydgoskich Autografów 2026. To właśnie Borys Piotr Przybylski „Bedoes" odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Zwycięzce wybrała we wtorek kapituła plebiscytu.
Bydgoska Aleja Autografów z roku na rok wzbogaca się o kolejne nazwiska. Swoje podpisy odsłaniają osoby szczególnie zasłużone dla miasta nad Brdą. Działają na rzecz jego promocji, są ambasadorami Bydgoszczy, w Polsce i na świecie.
Od 2025 roku kapituła „Bydgoskich Autografów" wybiera tylko jednego laureata lub laureatkę. We wtorek jej członkowie zdecydowali, że tegorocznym laureatem zostanie raper, autor tekstów Borys Piotr Przybylski „Bedoes".
Urodzony w Bydgoszczy raper jest jednym z najpopularniejszych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Wychował się na Bartodziejach - często nawiązuje do tego w swoich utworach. Jest też współzałożycielem wytwórni muzycznej 2115, bił rekordy na platformach streamingowych, zdobywał platynowe oraz diamentowe płyty. Nieustannie pozostaje związany z Bydgoszczą.