Bedoes laureatem Bydgoskich Autografów 2026. Raper odsłoni swój podpis na ul. Długiej

Poznaliśmy laureata Bydgoskich Autografów 2026. To właśnie Borys Piotr Przybylski „Bedoes" odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Zwycięzce wybrała we wtorek kapituła plebiscytu.

Bydgoska Aleja Autografów z roku na rok wzbogaca się o kolejne nazwiska. Swoje podpisy odsłaniają osoby szczególnie zasłużone dla miasta nad Brdą. Działają na rzecz jego promocji, są ambasadorami Bydgoszczy, w Polsce i na świecie.



Od 2025 roku kapituła „Bydgoskich Autografów" wybiera tylko jednego laureata lub laureatkę. We wtorek jej członkowie zdecydowali, że tegorocznym laureatem zostanie raper, autor tekstów Borys Piotr Przybylski „Bedoes".



Urodzony w Bydgoszczy raper jest jednym z najpopularniejszych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Wychował się na Bartodziejach - często nawiązuje do tego w swoich utworach. Jest też współzałożycielem wytwórni muzycznej 2115, bił rekordy na platformach streamingowych, zdobywał platynowe oraz diamentowe płyty. Nieustannie pozostaje związany z Bydgoszczą.





- Jestem zaszczycony przyznaniem mi przez Kapitułę Bydgoskiego Autografu. Dziękuję, nigdy nie splamię imienia naszego miasta i zawsze będę je godnie reprezentował. Borys z Bydgoszczy. 2115 - podkreśla raper w mediach społecznościowych.







Bydgoska Aleja Autografów funkcjonuje od 2007 roku. Swoje podpisy odsłonili m.in. Irena Szewińska, Tomasz Gollob, Jan Rulewski, Zbigniew Boniek, Hanna Sowińska czy bracia Abramczykowie.