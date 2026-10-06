Bedoes z Mają Mecan, z którą nagrał
Bydgoszcz

Bedoes laureatem Bydgoskich Autografów 2026. Raper odsłoni swój podpis na ul. Długiej

Bedoes z Mają Mecan, z którą nagrał "Diss na raka". / Fot. Fundacja Cancer Fighters (archiwum)
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Poznaliśmy laureata Bydgoskich Autografów 2026. To właśnie Borys Piotr Przybylski „Bedoes" odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Zwycięzce wybrała we wtorek kapituła plebiscytu.

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Bydgoska Aleja Autografów z roku na rok wzbogaca się o kolejne nazwiska. Swoje podpisy odsłaniają osoby szczególnie zasłużone dla miasta nad Brdą. Działają na rzecz jego promocji, są ambasadorami Bydgoszczy, w Polsce i na świecie.

Od 2025 roku kapituła „Bydgoskich Autografów" wybiera tylko jednego laureata lub laureatkę. We wtorek jej członkowie zdecydowali, że tegorocznym laureatem zostanie raper, autor tekstów Borys Piotr Przybylski „Bedoes".

Urodzony w Bydgoszczy raper jest jednym z najpopularniejszych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Wychował się na Bartodziejach - często nawiązuje do tego w swoich utworach. Jest też współzałożycielem wytwórni muzycznej 2115, bił rekordy na platformach streamingowych, zdobywał platynowe oraz diamentowe płyty. Nieustannie pozostaje związany z Bydgoszczą.

- Jestem zaszczycony przyznaniem mi przez Kapitułę Bydgoskiego Autografu. Dziękuję, nigdy nie splamię imienia naszego miasta i zawsze będę je godnie reprezentował. Borys z Bydgoszczy. 2115 - podkreśla raper w mediach społecznościowych.

Bydgoska Aleja Autografów funkcjonuje od 2007 roku. Swoje podpisy odsłonili m.in. Irena Szewińska, Tomasz Gollob, Jan Rulewski, Zbigniew Boniek, Hanna Sowińska czy bracia Abramczykowie.

Relacja Agaty Raczek
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: bedoesraperbedoes2115bydgoszczbydgoska aleja autografówpodpisbartodzieje
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