Bydgoskie firmy w kolejce do współpracy z wojskiem. Czy nad Brdą powstanie amerykańska baza?

Polska Grupa Zbrojeniowa niczego nie produkuje sama, ma grono 14 tysięcy współpracowników, z czego ponad tysiąc to firmy z Pomorza i Kujaw. By było ich więcej zorganizowano Regionalne Forum Przemysłu Zbrojeniowego, najpierw w Toruniu, potem w Bydgoszczy.

Zdaniem prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, inwestycje w obronność powinny stać się inwestycją w rozwój.



- Budujemy polski przemysł obronny, by na dziesięciolecia nie tylko tworzył miejsca pracy, rozwijał i wpływał na lokalne ośrodki przemysłowe, ale także by budował potęgę polskiego przemysłu na zewnątrz - mówi Adam Leszkiewicz prezes PGZ.



- Wszyscy powinni współpracować i tak samo móc korzystać z wysokich wydatków na obronność. Takie spotkanie jak te w Bydgoszczy to kolejna okazja do tego, żeby Polska Grupa Zbrojeniowa mogła nawiązywać kolejne współprace, pokazać państwu na jaką skalę PGZ współpracuje z pod dostawcami. Ponad 180 miliardów złotych, z których prawie 90 procent trafia właśnie do polskich przedsiębiorstw - mówiła o pieniądzach z programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej.



Zapytaliśmy wiceminister o możliwe ulokowanie w Bydgoszczy bazy wojsk USA.



- Ostateczna decyzja będzie należała do prezydenta Trumpa. Polski rząd zabiega o to, żeby taka baza jak najszybciej powstała na terytorium Polski. Delegacja amerykańska już była w Polsce, już widziała potencjalne lokalizacje, ale o tych potencjalnych lokalizacjach cicho sza - wskazuje.



Z kolei wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel uważa, że jeśli Bydgoszcz jest lokalizacją braną pod uwagę, to oznacza, że „jesteśmy świetnym miejscem dla wojska”.



- Wzmacnianie tylko tego oznacza większe bezpieczeństwo. Takie miejsca się po prostu inaczej chroni, ale ostateczna decyzja należy do Amerykanów i szczegóły może przekazywać pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz - dodaje.



Na pytanie czy na tym etapie samorząd bierze udział w jakichkolwiek rozmowach, wojewoda odpowiada, że: Poprzez rozpytywanie informacji o dostępnych terenach, budynkach i tak dalej, nie wskazując konkretnie funkcje, ponieważ te wszystkie szczegółowe informacje są utajnione, ale przede wszystkim o, jeżeli chodzi o rozpytania i informacje dotyczące dostępności geodezyjnej nieruchomości.