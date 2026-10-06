Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie. Nowoczesne technologie zagrożeniem dla młodych

E-papierosy oraz nowoczesne technologie - współczesny świat przynosi coraz więcej nowych zagrożeń dla młodych ludzi. O tym w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie mówił Leszek Roszczenko z Fundacji Bonum Humanum.

- Jeżeli e-papierosy są produkowane w Chinach, gdzie tamtejszy rząd wydał kategoryczny zakaz rozprzestrzeniania, sprzedaży i dystrybucji, no to trzy lata temu w Polsce sprzedano ponad 100 milionów jednorazówek, gdzie obywateli mamy niecałe 40 milionów. To daje do myślenia - przypomniał Leszek Roszczenko.





Dużym zagrożeniem jest też nadmierne korzystanie z nowoczesnych technologii.

- Z najnowszej diagnozy wynika, że ponad 20 proc. młodzieży nie ma chociażby jednego bliskiego przyjaciela - dodał.



O szkodliwości używek, zwłaszcza e-papierosów, mówi Leszek Roszczenko.Zbyt mała ilość snu i funkcjonowanie głównie w świecie wirtualnym odbijają się na zdrowiu psychicznym i fizycznym.- Młodzi mocno cierpią przez to, że relacje funkcjonują w świecie wirtualnym - informował Leszek Roszczenko.O szkodliwości nowoczesnej technologii mówi Leszek Roszczenko.Spotkanie z młodzieżą było jednym z punktów trwających od poniedziałku Powiatowych Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie.