Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła
Rypin

Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie. Nowoczesne technologie zagrożeniem dla młodych

Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła
Wielkość czcionkiAa

E-papierosy oraz nowoczesne technologie - współczesny świat przynosi coraz więcej nowych zagrożeń dla młodych ludzi. O tym w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie mówił Leszek Roszczenko z Fundacji Bonum Humanum.

Pomoc psychologiczna dociera tylko do 2 na 100 potrzebujących wsparcia nastolatków [Temat Tygodnia]
Pomoc psychologiczna dociera tylko do 2 na 100 potrzebujących wsparcia nastolatków [Temat Tygodnia]
Na przemoc trzeba reagować od razu. Zaczął się ważny tydzień w szkołach i przedszkolach
Zamiast dbać o siebie, dbają o samochód. Dżentelmeni na prozdrowotnym rajdzie [zdjęcia, wideo]

- Jeżeli e-papierosy są produkowane w Chinach, gdzie tamtejszy rząd wydał kategoryczny zakaz rozprzestrzeniania, sprzedaży i dystrybucji, no to trzy lata temu w Polsce sprzedano ponad 100 milionów jednorazówek, gdzie obywateli mamy niecałe 40 milionów. To daje do myślenia - przypomniał Leszek Roszczenko.

O szkodliwości używek, zwłaszcza e-papierosów, mówi Leszek Roszczenko.

Dużym zagrożeniem jest też nadmierne korzystanie z nowoczesnych technologii. Zbyt mała ilość snu i funkcjonowanie głównie w świecie wirtualnym odbijają się na zdrowiu psychicznym i fizycznym.

- Młodzi mocno cierpią przez to, że relacje funkcjonują w świecie wirtualnym - informował Leszek Roszczenko. - Z najnowszej diagnozy wynika, że ponad 20 proc. młodzieży nie ma chociażby jednego bliskiego przyjaciela - dodał.
O szkodliwości nowoczesnej technologii mówi Leszek Roszczenko.

Spotkanie z młodzieżą było jednym z punktów trwających od poniedziałku Powiatowych Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie.

Gdzie: Rypin
TAGI: Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypiniemłodzi ludziemłodzieżnowoczesne technologiee-papierosyproblemy ze zdrowiem psychicznym
Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie/fot. Radosław Jagieła
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Zaginął 46-letni Rafał Sobczak. Mieszkaniec Czarnego Błota wyszedł z domu i nie wrócił

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Rypin

Powiatowe Dni Zdrowia Psychicznego w Rypinie. Nowoczesne technologie zagrożeniem dla młodych

E-papierosy oraz nowoczesne technologie - współczesny świat przynosi coraz więcej nowych zagrożeń dla młodych ludzi. O tym w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie…

Radosław Jagieła BN
2026-10-06, 16:20
Toruń

Zaginął 46-letni Rafał Sobczak. Mieszkaniec Czarnego Błota wyszedł z domu i nie wrócił

Toruńscy policjanci poszukują 46-letniego Rafała Sobczaka. Mężczyzna wyszedł wieczorem z domu w Czarnym Błocie i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z…

Michał Zaręba JW
2026-10-06, 15:17
Bydgoszcz

Ukradli aż 2 tysiące metrów kabli w Koronowie i okolicach. Złodzieje z Kutna w rękach policjantów

Dwóch mężczyzn, którzy mieli kraść zawieszane na słupach linie telekomunikacyjne, trafiło w ręce koronowskich policjantów. Jeden z nich usłyszał siedem…

JW
2026-10-06, 15:00
Inowrocław

Inowrocław na rozwój przeznacza najmniej. Ostatnie miejsce w rankingu daje do myślenia

Inowrocław nie ma powodu do dumy - znalazł się na ostatnim miejscu rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, który wziął pod lupę między…

Marcin Glapiak BN
2026-10-06, 13:40
REGION

Ubezwłasnowolnienie ma zniknąć. Na razie w niektórych sytuacjach wciąż może je orzec sąd

Do Sejmu trafił rządowy projekt przepisów likwidujących ubezwłasnowolnienie. Chodzi o zachowanie możliwie największej autonomii. W podejmowaniu decyzji…

Monika Siwak BN
2026-10-06, 12:13
Inowrocław

Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy [zdjęcia]

Mężczyzna w wieku 49 lat przechowywał w Kruszwicy niemal 400 tysięcy sztuk papierosów, ponad 100 kilogramów krajanki tytoniowej oraz ponad 100 litrów spirytusu…

Marcin Glapiak BN
2026-10-06, 11:00
REGION

Dwa nocne pożary w regionie. W Grudziądzu i Inowrocławiu obyło się bez rannych [zdjęcia][AKTUALIZACJA]

Pożar lawety w Grudziądzu oraz ogień na wysypisku śmieci w Inowrocławiu - do obu zdarzeń doszło dziś w nocy, przed godz. 1. Na szczęście obyło się…

Marcin Glapiak BN
2026-10-06, 09:52
REGION

Magdalena Fularczyk-Kozłowska: Rośnie pokolenie, które będzie miało problemy ze zdrowiem [Rozmowa Dnia]

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych. 89 proc. uczniów nie potrafi poprawnie skakać na skakance, a 86 proc. nie umie rzucić i…

Michał Słobodzian BN
2026-10-06, 08:59
Włocławek

Ciężarówka potrąciła kobietę na pasach w Brześciu Kujawskim na DK 62

Kobieta została potrącona na pasach przez ciężarówkę w Brześciu Kujawskim (pow. włocławski). 51-latka straciła przytomność.

Marcin Kupczyk BN
2026-10-06, 08:22
Włocławek

Kamienice pod fajansowym adresem. To nowy znak rozpoznawczy Włocławka [zdjęcia]

Na domach przy ulicach Brzeskiej i Maślanej pojawiły się latarenki adresowe. Są w kolorze kobaltowym i nawiązują do fajansowej przeszłości Włocławka…

Radosław Jagieła DW
2026-10-06, 07:50
Bydgoszcz

Rabował sklepy w Bydgoszczy, włamał się do auta. Kradł też zdrapki, ale nie miał szczęścia

38-letni Bydgoszczanin ma odpowiedzieć za kradzieże, jakich dokonano w Śródmieściu. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

DW
2026-10-06, 06:50
Bydgoszcz

Kilkanaście operacji w dwa dni. W Centrum Onkologii trwają Warsztaty Urologii Robotycznej

Doświadczeni operatorzy wykonują zabiegi i komentują je na żywo. Wszystko, co dzieje się w sali, obserwują uczestnicy warsztatów. Operacje wykonywane są…

Tatiana Adonis DW
2026-10-05, 22:36
więcej wiadomości
0:00 0:00