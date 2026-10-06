Belg Francis Halzen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki/fot. PAP/EPA
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Poznaliśmy laureata Nagrody Nobla z fizyki. To Francis Halzen z Belgii

Belg Francis Halzen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki/fot. PAP/EPA
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Belg Francis Halzen otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Komitet docenił go za „kluczowy wkład w powstanie detektora IceCube Neutrino Observatory i odkrycie neutrin wysokich energii pochodzenia astrofizycznego”

Dla kogo Nagroda Nobla? Relacja w Polskim Radiu PiK. W Sztokholmie jest nasz dziennikarz
Dla kogo Nagroda Nobla? Relacja w Polskim Radiu PiK. W Sztokholmie jest nasz dziennikarz
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Belgijski fizyk, którego nazwisko ogłoszono we wtorek w Sztokholmie, otrzyma nagrodę w wysokości 12 koron szwedzkich (ok. 4,7 milionów złotych). Laureat urodził się w 1944 roku. Obecnie pracuje na University of Wisconsin, Madison, w Stanach Zjednoczonych.

Nagroda Nobla dla fizyka z Belgii. Czy jego detektor pomoże lepiej odkryć kosmos?

Reakcje z udziałem neutrin, nieustannie rejestrowane przez detektor IceCube, mogą dostarczyć badaczom informacji o zjawiskach w kosmosie niemożliwych do uzyskania w żaden inny sposób i do tej pory nieznanych. Stworzenie detektora pozwoliło wynieść astronomię neutrinową na nowy poziom - podkreślono w informacji prasowej na stronie noblowskiej.

Wiąże się z tym nadzieja, że neutrina dostarczą informacji o zjawiskach ukrytych za obłokami pyłu lub o obiektach tak odległych, że inne formy promieniowania zanikły w trakcie podróży. Pomoże to w zdobyciu wiedzy, której nie da się uzyskać w inny sposób.

Obecnie planowana jest rozbudowa detektora na biegunie południowym - IceCube-Gen2 obejmie aż osiem kilometrów sześciennych lodu.
W Sztokholmie jest dziennikarz Polskiego Radia PiK oraz TVP Nauka Bogumił Radajewski, który relacjonuje przebieg rozdania Nagród Nobla.

Laureaci odbiorą nagrody 10 grudnia – w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.

TAGI: Nagroda NoblafizykaFrancis Halzen
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