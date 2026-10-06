Targi Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt
Bydgoszcz

Zamiatarka przemysłowa i składane schrony na Targach Technologii Podwójnego Zastosowania [zdjęcia i wideo]

Targi Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt
Wielkość czcionkiAa

Przedsiębiorcy pokazują w Bydgoszczy, co mają najlepszego dla wojska. Nasza reporterka przyjrzała się m.in. robotowi - zamiatarce przemysłowej oraz schronom, które składa się jak klocki. To wszystko w ramach Międzynarodowych Targów Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności.

Bydgoska Pesa podpisała umowę na dostawę dwunastu tramwajów dla Brunszwiku
Bydgoska Pesa podpisała umowę na dostawę dwunastu tramwajów dla Brunszwiku
W tej branży pieniądze idą jak woda! A woda jest najważniejsza. PR PiK na Targach WOD-KAN [zdjęcia]

- Sprzątać trzeba i w cywilu, i w wojsku - mówi Remigiusz Gumoś z firmy Polor, który przyjechał z robotem. - To zamiatarka przemysłowa niska, więc wjedzie nawet pod jakiś cięższy sprzęt, który ma większy prześwit. Nie potrzebuje połączenia internetowego oraz nie musi wysyłać nigdzie żadnych danych po to, żeby pracować. Robot wykonuje mapowanie, czyli pokazuje, jak wygląda obiekt. Potem będę mógł wytyczyć strefy zakazane i w końcu puścić robota do pracy - dodaje.

Mówią Remigiusz Gumoś i przedsiębiorca Andrzej Majczak.

Produkowane w Bydgoszczy schrony składane jak klocki prezentował Stanisław Przytuła z firmy Holdrom. - Takich rozwiązań szukają osoby prywatne, instytucje, a teraz może i skorzysta z nich wojsko - mówił. - Wystarczy dziura w ziemi i gotowy schron przyjeżdża w ciągu siedmiu dni - tłumaczy.

Mówi Stanisław Przytuła.

Targi w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku potrwają do środy.

Ideą wydarzenia jest promocja gospodarki regionalnej i najnowszych rozwiązań z obszaru technologii podwójnego zastosowania obejmujących:
  • świadczenie usług i dostarczanie produktów wspierających bezpieczeństwo, obronność oraz ochronę infrastruktury krytycznej,
  • świadczenie usług i dostarczanie produktów na rzecz sektora obronności i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań zgodnych z założeniami programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz modelu local content.
Targom towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja, w agendzie której przewidziano dwa komplementarne moduły tematyczne wystąpień i paneli eksperckich zapewniających wysoką jakość merytoryczną wydarzenia.

Targi Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności w Bydgoszczy/wideo Dorota Witt
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: zamiatarkaschronTargi Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności
Targi Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt Targi Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt Targi Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności w Bydgoszczy/fot. Dorota Witt
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Nowy numer telefonu – jak go wyrobić u operatora? [reklama]
następna informacja Kiedy możemy zacząć słuchać świątecznych piosenek? Składa się na to kilka czynników [reklama]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

BIZNES

Kiedy możemy zacząć słuchać świątecznych piosenek? Składa się na to kilka czynników [reklama]

Dla jednych słuchanie popularnego “Last Christmas” już w listopadzie to zbrodnia, dla innych to idealny czas na rozpoczęcie świętowania nadchodzącego…

Reklama
2026-10-06, 14:47
Bydgoszcz

Zamiatarka przemysłowa i składane schrony na Targach Technologii Podwójnego Zastosowania [zdjęcia i wideo]

Przedsiębiorcy pokazują w Bydgoszczy, co mają najlepszego dla wojska. Nasza reporterka przyjrzała się m.in. robotowi - zamiatarce przemysłowej oraz schronom…

Dorota Witt BN
2026-10-06, 14:37
BIZNES

Nowy numer telefonu – jak go wyrobić u operatora? [reklama]

Nowy numer telefonu możesz dziś założyć bez zbędnych komplikacji. W Play zrobisz to online, z pomocą konsultanta albo bezpośrednio w salonie. Najpierw…

Reklama
2026-10-05, 14:23
BIZNES

Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach. Takie obowiązują 3, 4 i 5 października

W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł.

DW PAP
2026-10-02, 13:45
BIZNES

USA chcą uwolnienia zapasów oleju napędowego przez Niemcy i Francję, by obniżyć ceny paliw

Administracja USA wezwała władze Niemiec i Francji do uwolnienia awaryjnych zapasów oleju napędowego, by pomóc w obniżeniu światowych cen paliw, grożąc…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-01, 13:19
BIZNES

System kaucyjny po roku od uruchomienia. 5 miliardów zwróconych opakowań

Po roku działania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili 5 miliardów butelek i puszek. W całym kraju działa 65,5 tys. punktów zwrotu, a 90 proc. opakowań oddawanych…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-09-30, 14:40
BIZNES

Dlaczego ChatGPT poleca Twoją konkurencję, a o Tobie milczy? Sprawdź, co decyduje o widoczności [reklama]

Odpowiedź wygenerowana przez ChatGPT lub inny model AI może wyglądać jak rekomendacja, choć powstaje na podstawie wielu sygnałów z sieci. Jeśli firma nie…

Reklama
2026-09-29, 14:47
BIZNES

Kiedy uzależnienie wymaga leczenia stacjonarnego. Jak działa prywatny ośrodek terapii uzależnień [reklama]

Rozpoznanie granicy, za którą nałóg przejmuje kontrolę nad codziennością, bywa jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Być może dostrzegasz…

Reklama
2026-09-29, 08:09
Bydgoszcz

Zmiana w BZE BELMA S.A. Jarosław Zakrzewski odwołany ze stanowiska prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych BELMA S.A. w poniedziałek [28 września] podjęła uchwałę o zmianach w składzie Zarządu Spółki…

Redakcja KB
2026-09-28, 17:46
Bydgoszcz

Bydgoska Pesa podpisała umowę na dostawę dwunastu tramwajów dla Brunszwiku

Kontrakt dotyczy dostawy niskopodłogowych tramwajów Twist 3.0 dla Braunschweiger Verkehrs-GmbH, operatora transportu publicznego w Brunszwiku.

PAP KB
2026-09-24, 18:40
Włocławek

Polska spółka w międzynarodowej koalicji w sprawie budowy reaktorów SMR w Europie

Polska spółka Synthos Green Energy (SGE), amerykańska GE Vernova, japońskie Hitachi i południowokoreański Samsung C&T zawarły porozumienie w celu wdrożenia…

PAP KB
2026-09-24, 13:30
Bydgoszcz

Bydgoszczanin prezydentem globalnej organizacji inżynierskiej. Pierwszy raz w historii

Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act (bydgoskiej spółki skupiającej się na wspieraniu branży budowlanej w zarządzaniu projektami i sporami budowlanymi)…

DW
2026-09-24, 07:55
więcej wiadomości
0:00 0:00