Zamiatarka przemysłowa i składane schrony na Targach Technologii Podwójnego Zastosowania [zdjęcia i wideo]

Przedsiębiorcy pokazują w Bydgoszczy, co mają najlepszego dla wojska. Nasza reporterka przyjrzała się m.in. robotowi - zamiatarce przemysłowej oraz schronom, które składa się jak klocki. To wszystko w ramach Międzynarodowych Targów Technologii Podwójnego Zastosowania i Obronności.

- Sprzątać trzeba i w cywilu, i w wojsku - mówi Remigiusz Gumoś z firmy Polor, który przyjechał z robotem. - To zamiatarka przemysłowa niska, więc wjedzie nawet pod jakiś cięższy sprzęt, który ma większy prześwit. Nie potrzebuje połączenia internetowego oraz nie musi wysyłać nigdzie żadnych danych po to, żeby pracować. Robot wykonuje mapowanie, czyli pokazuje, jak wygląda obiekt. Potem będę mógł wytyczyć strefy zakazane i w końcu puścić robota do pracy - dodaje.





schrony składane jak klocki

Ideą wydarzenia jest promocja gospodarki regionalnej i najnowszych rozwiązań z obszaru technologii podwójnego zastosowania obejmujących:

świadczenie usług i dostarczanie produktów wspierających bezpieczeństwo, obronność oraz ochronę infrastruktury krytycznej,

świadczenie usług i dostarczanie produktów na rzecz sektora obronności i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań zgodnych z założeniami programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz modelu local content.

Targom towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja, w agendzie której przewidziano dwa komplementarne moduły tematyczne wystąpień i paneli eksperckich zapewniających wysoką jakość merytoryczną wydarzenia.

Mówią Remigiusz Gumoś i przedsiębiorca Andrzej Majczak.Produkowane w Bydgoszczyprezentował Stanisław Przytuła z firmy Holdrom. - Takich rozwiązań szukają osoby prywatne, instytucje, a teraz może i skorzysta z nich wojsko - mówił. - Wystarczy dziura w ziemi i gotowy schron przyjeżdża w ciągu siedmiu dni - tłumaczy.Mówi Stanisław Przytuła.Targi w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku potrwają do środy.