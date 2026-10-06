Inowrocław na rozwój przeznacza najmniej. Ostatnie miejsce w rankingu daje do myślenia

Inowrocław nie ma powodu do dumy - znalazł się na ostatnim miejscu rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, który wziął pod lupę między innymi miasta powiatowe, sprawdzając wysokość środków przeznaczonych na rozwój w ostatnich dwóch latach.
W rankingu znalazło się 267 miejscowości, a na samym dnie Inowrocław. Miasto przeznaczyło w tym czasie 345 złotych na inwestycje, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Co zatem, według Inowrocławian, powinno zostać dofinansowane?
- Zwracam uwagę na drzewa, zieleń. Z przykrością patrzę na ul. Wojska Polskiego, tam jest tylko kilka drzew;
- Powinny powstać zakłady pracy, żeby przyciągnąć inwestorów zewnętrznych, ścieżki rowerowe - usłyszał nasz reporter.
Na razie ratusz nie skomentował wyników tego rankingu.