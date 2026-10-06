Generał Wiesław Kukuła pozostanie Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

„Prezydent Karol Nawrocki postanowił z dniem 10 października mianować generała Wiesława Kukułę na kolejną kadencję na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” – poinformował we wtorek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

We wpisie na X szef BBN podał, że ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się w niedzielę 11 listopada, podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. „Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej!” – napisał Bartosz Grodecki.





Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych @NawrockiKn postanowił z dniem 10. października 2026 r. mianować generała @wieslawkukula na lolejną kadencję na stanowisko Szefa @SztabGenWP. Ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11. listopada 2026 r., podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Gratuluję Panu Generałowi! Życzę dalszych sukcesów na stanowisku Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej! — Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) October 6, 2026

Zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, kadencja na stanowiskach służbowych Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych i dowódców wojsk wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję.Generał Wiesław Kukuła objął funkcję Szefa Sztabu Generalnego WP 10 października 2023 roku.