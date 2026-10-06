Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy. 49-latek zatrzymany za nielegalne posiadanie towaru/fot. KPP Inowrocław
Inowrocław

Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy [zdjęcia]

Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy. 49-latek zatrzymany za nielegalne posiadanie towaru/fot. KPP Inowrocław
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Mężczyzna w wieku 49 lat przechowywał w Kruszwicy niemal 400 tysięcy sztuk papierosów, ponad 100 kilogramów krajanki tytoniowej oraz ponad 100 litrów spirytusu bez polskich znaków akcyzowych. Został zatrzymany i usłyszał zarzut nielegalnego posiadania wymienionych towarów.

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Inowrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę w piątek na terenie Kruszwicy. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze przeszukali należący do niego samochód oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. Ujawnili i zabezpieczyli tam nielegalny towar.

49-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania towarów bez wymaganych znaków akcyzy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, wprowadzenie ich do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad 900 tysięcy złotych.

Gdzie: Inowrocław
Uwaga: Na sygnale
TAGI: policjaInowrocławpapierosytytońspirytusKruszwicazarzutzatrzymanie
Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy. 49-latek zatrzymany za nielegalne posiadanie towaru/fot. KPP Inowrocław Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy. 49-latek zatrzymany za nielegalne posiadanie towaru/fot. KPP Inowrocław Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy. 49-latek zatrzymany za nielegalne posiadanie towaru/fot. KPP Inowrocław Prawie 400 tysięcy sztuk papierosów, 100 kilogramów tytoniu i 100 litrów spirytusu w Kruszwicy. 49-latek zatrzymany za nielegalne posiadanie towaru/fot. KPP Inowrocław
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