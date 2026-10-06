Magdalena Fularczyk-Kozłowska: Rośnie pokolenie, które będzie miało problemy ze zdrowiem [Rozmowa Dnia]

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych. 89 proc. uczniów nie potrafi poprawnie skakać na skakance, a 86 proc. nie umie rzucić i chwycić piłki odbitej od ściany. Magdalena Fularczyk-Kozłowska, mistrzyni olimpijska i brązowa medalistka igrzysk olimpijskich, multimedalistka mistrzostw świata i mistrzostw Europy w wioślarstwie mówi, że długofalowe skutki mogą być okrutne dla młodego pokolenia.

- Niestety rośnie nam takie pokolenie osób, które będą miały ogromny problem ze zdrowiem oraz sprawnością - mówi. - Prowadzę różnego rodzaju zajęcia, programy, wydarzenia sportowe i widzę, że dzieci nie umieją zrobić poprawnie przysiadu. Jeśli jednak im się pokaże co i jak to wszystko będzie dobrze - dodaje.



- Dzieci powinny za młodu poznawać sport - apeluje Magdalena Fularczyk-Kozłowska. - On daje nie tylko fizyczność, ale również kształtuje charakter, pomaga w dążeniu do celu. Często jako ludzie patrzymy na to, że sport to tylko mięśnie i sprawność fizyczna, ale to są też inne aspekty życia, zdrowia czy też charakteru - dodaje.



Sport to przyjemność, radość, ale i dużo bólu



Magdalena Fularczyk-Kozłowska przyznała na antenie Polskiego Radia PiK, że sport dał jej wiele radości. Były jednak momenty cierpienia. - Ja to nazywam ryzykiem zawodowym, przełamywanie barier jest wpisane w biogram sportowca - uważa. - Całe ciało boli, jak się trenuje. Bywa tak, że z tego bólu nie można zasnąć - dodaje emerytowana sportsmenka.



Cała Rozmowa Dnia Polskiego Radia PiK poniżej.

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