Anwil Włocławek z trudem wygrał pierwsze spotkanie/fot. PAP/Tytus Żmijewski
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Anwil Włocławek zaczął zmagania w lidze od wygranej. Wyszarpane zwycięstwo z Górnikiem w dogrywce

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Anwil Włocławek udanie rozpoczął rywalizację w nowym sezonie PGE Basket Ligi. W ostatnim spotkaniu 1. kolejki Włocławianie triumfowali we własnej hali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych po dogrywce 88:87.

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Ostatni rozczarowujący sezon przyniósł w Anwilu wiele zmian i to nie tylko w składzie, lecz też w strukturach. Roszady mają dać powiew świeżości, by znów walczyć o najwyższe cele.

Fani na pewno liczyli na dobry start. Początek był bardzo obiecujący (10:2). Praktycznie przez całą pierwszą kwartę „Rottweilery” trzymały rękę na pulsie (21:11, 26:20). Goście z czasem jednak rozkręcili się i zrobili to na tyle mocno, że zeszli na przerwę z korzystnym dla siebie rezultatem (46:41).

Po powrocie do gry Anwil dogonił przeciwnika (54:53). Od tego momentu drużyny prowadziły zaciętą rywalizację. Z czasem to przyjezdni przejęli inicjatywę (83:78), ale gospodarze zdołali doprowadzić do remisu. W dogrywce Włocławianie zbudowali przewagę (88:84), utrzymując jej resztki do samego końca.

Anwil Włocławek – Górnik Zamek Książ Wałbrzych 88:87 (26:20, 15:26, 28:23, 14:14, 4:3)

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: anwil włocławekkoszykówkabasket ligapge basket ligaekstraklasa koszykarzy
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