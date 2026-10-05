Anwil Włocławek zaczął zmagania w lidze od wygranej. Wyszarpane zwycięstwo z Górnikiem w dogrywce

Anwil Włocławek udanie rozpoczął rywalizację w nowym sezonie PGE Basket Ligi. W ostatnim spotkaniu 1. kolejki Włocławianie triumfowali we własnej hali z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych po dogrywce 88:87.

Ostatni rozczarowujący sezon przyniósł w Anwilu wiele zmian i to nie tylko w składzie, lecz też w strukturach. Roszady mają dać powiew świeżości, by znów walczyć o najwyższe cele.





Fani na pewno liczyli na dobry start. Początek był bardzo obiecujący (10:2). Praktycznie przez całą pierwszą kwartę „Rottweilery” trzymały rękę na pulsie (21:11, 26:20). Goście z czasem jednak rozkręcili się i zrobili to na tyle mocno, że zeszli na przerwę z korzystnym dla siebie rezultatem (46:41).





Po powrocie do gry Anwil dogonił przeciwnika (54:53). Od tego momentu drużyny prowadziły zaciętą rywalizację. Z czasem to przyjezdni przejęli inicjatywę (83:78), ale gospodarze zdołali doprowadzić do remisu. W dogrywce Włocławianie zbudowali przewagę (88:84), utrzymując jej resztki do samego końca.



