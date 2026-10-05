Kilkanaście operacji w dwa dni. W Centrum Onkologii trwają Warsztaty Urologii Robotycznej

Doświadczeni operatorzy wykonują zabiegi i komentują je na żywo. Wszystko, co dzieje się w sali, obserwują uczestnicy warsztatów. Operacje wykonywane są za pomocą trzech robotów da Vinci.

W Bydgoszczy gości ponad 40 specjalistów z całej Polski. To doświadczeni w chirurgii robotycznej urolodzy. Za każdym z nich wiele godzin na salach operacyjnych.



- I przyjechali tutaj do nas nie po to, żeby zobaczyć, jak się operacje robotowe wykonuje, tylko - jak można je zrobić lepiej - mówi Krzysztof Kamecki, dyrektor do spraw medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



Warsztatowe operacje skupiają się na pęcherzu moczowym i nerkach. W przypadku nowotworów technologie coraz częściej pozwalają na całkowitą rekonstrukcję pęcherza, a w przypadku nerki na zaoszczędzenie narządu.



- Są to operacje bardzo drogie, ale naprawdę opłacają się zdrowotnie - przekonuje Krzysztof Kamecki.



Zabieg oszczędzający nerkę przejdzie między innymi pani Anna.



- To jest zbawienie dla pacjenta - przekonuje.



A dla doświadczonych chirurgów takie pokazowe operacje to szansa na wymianę doświadczeń.



Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

