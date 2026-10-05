Zdumiewający manewr kierowcy autobusu miejskiego w Bydgoszczy. Zawracał na trawniku

Pasażerowie i przechodnie wrzucają do sieci filmiki, które wprawiają w osłupienie. „Patrzę i niedowierzam” - komentuje ktoś na Facebooku.

Widok autobusu miejskiego, jadącego po trawniku, wprawił w osłupienie przechodniów i pasażerów. W okolicy skrzyżowania ulic Solskiego i Kossaka w Bydgoszczy kierowca linii 69 (obsługiwanej przez Mobilis), postanowił - z niejasnych na razie powodów - zawrócić na trawniku, przecinając wcześniej pasy ruchu, chodnik i okrążając latarnię.



W mediach społecznościowych pasażerowie spekulują, że kierowca mógł pomylić trasę. Czekamy na odpowiedź przedstawicieli Mobilisu w tej sprawie.

