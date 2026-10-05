Zygmunt Kędzierski zmarł 5 października 2026/ Fot. Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Facebook
Toruń

Nie żyje Zygmunt Kędzierski, jeden z najwybitniejszych twórców ludowych w Kujawsko-Pomorskiem

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Rzeźbiarz i malarz obrazów na szkle, wieloletni prezes Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych zmarł w wieku 77 lat.

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Zygmunt Kędzierski urodził się w Wałbrzychu. W 1982 roku zamieszkał w rodzinnej wsi żony – Przymuszewie w Borach Tucholskich. W kulturze tego regionu zaczął szukać inspiracji dla swojej twórczości, a z czasem ją współtworzyć. Od 1989 roku malował również na szkle.

Artysta skupiał się głównie na rzeźbie figuralnej i malarstwie na szkle, ale wykonywał też zabawki, ptaszki, rekwizyty kolędnicze – maski, gwiazdy. W ostatnich latach zaczął rzeźbić także formy piernikarskie, włączając się w promocję toruńskiej tradycji piernikarstwa.

- Chciałem koniecznie być mechanikiem samochodowym - mówił nam przed rokiem. - Moim mistrzem był Jan Konarski. Podpatrywałem, jak pracuje. Pewnego razu dał mi dłutko, kawałek drewna, nóż. Tak zacząłem. Ojciec nie był zadowolony. Po pierwszym kiermaszu w Opolu, gdy zarobiłem więcej niż wynosiła jego pensja, odpuścił - wspominał.

Zygmunt Kędzierski przez ostatnie lata chorował. Zmarł 5 października 2026 roku w wieku 77 lat.


Zygmunt Kędzierski przed rokiem opowiadał nam o swoich początkach. Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Toruń
TAGI: Zygmunt Kędzierski
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